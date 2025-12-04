Tümü Webekno
OpenAI, yapay zekâ eğitim aracı Neptune’u satın aldı

OpenAI, yapay zekâ model eğitim süreçlerini iyileştirmek için Neptune.ai’yı satın aldı. Hisse takasıyla gerçekleşen anlaşma, şirketin altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, yapay zekâ araştırmalarında kullandığı deney takip platformu Neptune.ai’yı resmen bünyesine kattı. 3 Aralık 2025’te duyurulan anlaşma hisse takasıyla tamamlandı ve finansal detaylar açıklanmadı.

Neptune, model eğitim süreçlerini izleme, deneyleri kaydetme ve hataları analiz etme gibi kritik araçlar sunuyor. OpenAI uzun süredir bu hizmetleri kullanıyordu ve satın almayla bu altyapıyı tamamen içeri taşımış oldu.

Şirket, Neptune’ın dış müşterilere sunduğu hizmetlerin aşamalı olarak kapanacağını, tüm platformun OpenAI sistemlerine entegrasyonunun başlayacağını açıkladı. Bu adım, eğitim verimliliği ve model geliştirme hızını artırma amacı taşıyor.

Neptune’ın kurucusu Piotr Niedźwiedź ve ekibin OpenAI’ya katılmasıyla birlikte, şirketin Ar-Ge altyapısının daha da güçlenmesi bekleniyor. Satın alım, OpenAI’nın gelecekteki büyük model geliştirme çalışmalarına hazırlık hamlesi olarak görülüyor.

