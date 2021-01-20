İnternet tarayıcıları arasında Google Chrome'dan sonra en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Opera, YoYo Games isimli şirketi satın alarak bünyesine kattı. GameMaker Studio 2 oyun motorunun yapımcısı olan YoYo Games'in 10 milyon dolara Opera'ya katılması, Opera Gaming bölümünün açılmasına da yardımcı oldu.

Opera Software tarafından geliştirilen ve 1995 yılından beri aktif olarak güncellenen Opera internet tarayıcısı, özellikle Google Chrome'un en büyük rakibi olarak görülüyor. Kendi içerisinde bulunan açılır pencere (pop-up) ve reklam engelleyici, dahili arama, e-posta yazılımı ve VPN özellikleri sayesinde birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor.

İnternet tarayıcısı Opera, bugün oyun alanında bir kez daha yatırım yaptı. GameMaker Studio 2 oyun motorunun geliştiricisi olan YoYo Games, 10 milyon dolarlık yatırımla Opera Software bünyesine katıldı. Bu yatırım, Opera Software tarafından geliştirilen 'oyun tarayıcısı' Opera GX'in daha çok geliştirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda Opera Gaming bölümünün de açılmasına vesile oluyor.

Opera Gaming bölümü, Opera'nın oyunculuk alanında gelişmesine yardımcı olacak:

Opera'nın YoYo Games'e yaptığı yatırımla birlikte açılan Opera Gaming, 2019'da tanıtılan ve geçtiğimiz senenin sonlarına doğru erken erişim olarak piyasaya sürülen Opera GX tarayıcısını daha çok geliştirecek. Opera GX oyun tarayıcısı, geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla yedi milyon aylık aktif kullanıcıya sahipti. Bu, bir sene öncesine oranla %350 artış anlamına geliyor.

İskoçya merkezli YoYo Games'in aynı zamanda GameMaker Studio 2 oyun motorunun geliştiricisi olduğunu söylemiştik. GameMaker Studio; Risk of Rain, Undertale ve Hyper Light Drifter gibi oyunların geliştirildiği bir oyun motoru. Opera, bu oyun motorunu Opera GX'e özel oyunlar yapmak için kullanmayacak. Bunun yerine Opera GX kullanıcılarından oluşturulan bir topluluğa ve çapraz platformlu oyunlar yapmak isteyen geliştiricilere gelişmiş GameMaker Pro 2 oyun motorunu sunmak için çalışacak.