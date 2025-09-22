Tümü Webekno
Oppo Find X9'un gece telefon kullananları aşırı memnun edecek özelliği ortaya çıktı

Oppo'nun yaklaşmakta olan Find X9 serisiyle ilgili sızıntılara göre, yeni telefonlar dünyanın ilk 1 nit parlaklığa düşebilen ekranına sahip olacak ve göz yorgunluğunu en aza indirecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Oppo, yaklaşan Find X9 serisinde çığır açan bir ekran teknolojisiyle geliyor. Cihazın en önemli özelliği, parlaklık seviyesini 1 nite kadar düşürebilen dünyanın ilk ekranına sahip olması. Bu teknoloji, özellikle gece veya loş ışıklı ortamlarda akıllı telefon kullananlar için göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Cihaz ayrıca, TUV Rheinland ve SGS gibi saygın kuruluşlardan göz koruması sertifikaları alacak.

Bu yenilikçi ekranın ardında, Oppo'nun kendi geliştirdiği özel P3 ekran çipi yatıyor. Bu çip, ekran kalitesini ve renk doğruluğunu artırırken, aynı zamanda göz konforunu destekleyen 3840Hz PWM karartma ve 6900K varsayılan göz koruma renk sıcaklığı gibi özellikler sunuyor. Bu donanımsal ve yazılımsal entegrasyon, Oppo'nun kullanıcı deneyimine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Sızıntılara göre, serinin temel modeli olan Find X9, 6.59 inç LIPO OLED ekrana, MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisine, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip olacak. 7.025 mAh'lik büyük bataryasıyla da uzun kullanım süreleri vaat eden cihaz, donanımsal özellikleriyle de beklentileri karşılıyor. Bu güçlü donanım, yenilikçi ekranla birleşerek üst düzey bir amiral gemisi deneyimi sunmaya hazırlanıyor

Oppo

