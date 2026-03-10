Tümü Webekno
RAM Krizi Akıllı Telefonları Vurdu: 2 Büyük Markanın Telefonlarına Çok Yakında Zam Geliyor

En büyük akıllı telefon şirketlerinden olan OPPO ve OnePlus, telefon fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son aylarda tüm teknoloji dünyasını etkisi altına alan bir RAM krizi devam ediyor. Yapay zekâ nedeniyle bellek çiplerine yönelik taleplerin uçuşa geçmesi, RAM’lerde stok krizi oluştururken fiyatların da uçuşa geçmesine neden olmuştu. Bu yüzden de bilgisayarlardan telefonlara kadar birçok ürün etkilenmeye başlamıştı.

Şimdi ise dünyanın en çok telefon satan markaları arasında yer alan OPPO ve OnePlus’tan kullanıcıları üzecek bir açıklama geldi. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada telefonlara zam yapılacağı duyuruldu.

16 Mart itibarıyla bütçe dostu modellere zam gelmeye başlayacak

OPPO tarafından yapılan resmî açıklamaya göre OPPO ve OnePlus markalı telefonlara 16 Mart 2026 tarihinden itibaren zam gelmeye başlayacak. Şirket, bu kararı yükselen bileşen maliyetleriyle başa çıkmak için almış. Özellikle de bellek ve depolama alanındaki yükselen fiyatlar nedeniyle alındığını söyleyebiliriz.

Şirket genelinde kapsamlı bir değerlendirme sonucu alınan kararla bu hamleyi yapacağını söyleyen OPPO, ürün gamındaki birçok ürünün etkileneceğini de eklese de her model zam almayacak. Genel anlamda bütçe dostu telefonlarda fiyat artışına gidileceğini söyleyebiliriz. Find, Reno gibi premium modellerde fiyatlar şimdilik aynı kalacak.

OPPO, Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu. Ülkemizde satılan modellerde de fiyatların arttığını görebiliriz. Bellek krizinden etkilenen tek firmanın OPPO olmadığını da belirtmek gerek. vivo ve Xiaomi gibi markaların da fiyatlarda artışa gidebileceğinin sinyallerini veren açıklamaları daha önce görmüştük.

