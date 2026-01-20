Yeni Telefon, Bilgisayar ve Otomobil Almayı Unutun: İşte RAM Krizinin Önümüzdeki Birkaç Yılı Esir Alacak Korkunç Etkileri!

RAM krizi sadece yapay zekâ şirketlerini değil, tüketicileri de derinden ilgilendiriyor. Araştırmalara göre neredeyse her sektörde ciddi fiyat artışları ve erişilebilirlik sıkıntıları oluşmak üzere.

Yapay zekâ yarışının perde arkasında, tüm dünyayı etkileyecek RAM krizi büyüyor. RAM ve depolama çiplerine olan talep, özellikle yapay zekâ veri merkezleri nedeniyle patlama yaşarken, fiyatlar âdeta roket hızıyla yükseliyor.

Araştırma şirketi Counterpoint’e göre RAM çipi fiyatları 2025’in son çeyreğinde %50 arttı. 2026’nın ilk çeyreği bitmeden %40–50’lik yeni bir artış daha bekleniyor. Bunun başlıca nedeni, dev veri merkezleri kuran yapay zekâ şirketlerinin neredeyse her fiyata razı olması. Küresel üretimin %90’ından fazlasını elinde tutan Samsung, SK Hynix ve Micron ise taleple baş etmekte zorlanıyor.

RAM krizi birçok sektörde fiyat artışı ve gecikmelere yol açacak

Sonuçları ise yalnızca teknoloji devlerini ilgilendiriyor diyemeyiz çünkü uzmanlara göre bu kriz; dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok üründe fiyat artışına ve gecikmelere yol açacak. Pandemi dönemindeki otomotiv çipi krizine benzer bir tablonun yeniden yaşanacağı düşünülüyor.

TrendForce’tan Avril Wu, “RAM sektörünü 20 yıldır takip ediyorum ama böylesini hiç görmedim. Bu gerçekten şimdiye kadarki en çılgın dönem.” diyerek durumun ciddiyetini özetliyor.

Üreticiler yeni fabrikalar için milyarlarca dolarlık yatırımlar açıklasa da bu tesislerin devreye girmesi 2027–2028’i bulacak. Yani kısa vadede rahatlama beklenmiyor. Üstelik Micron gibi şirketler, PC’ler için bellek üretimini azaltıp yüksek kârlı yapay zekâ çiplerine yönelmiş durumda.

Fiyatların artması da satışları düşürecek

Hâl böyle olunca fiyatların da yerinde durmasını beklemek zor. Doğal olarak bu da satışları etkileyecek. IDC’ye göre fiyat artışları nedeniyle 2026’da akıllı telefon satışları %5, PC satışları ise %9’a kadar düşecek. Otomotiv ve telekom ekipmanı üreticileri ise artık üretilmeyen eski tip RAM'leri bulmak için üreticilerin kapısını çalıyor, hatta bazıları ikinci el çiplere yöneliyor.

2026’da üretilen yüksek performanslı RAM'lerin %70’inden fazlasının veri merkezlerine gitmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu RAM'ler yakında bir cihazın maliyetinde %30’a varan paya sahip olacak. Dahası, yapay zekâ şirketleri üretim kapasitesini kapmaya devam ettikçe, diğer sektörlerin RAM'lere erişimi için ödeyeceği bedelin bir sınırı olmayabilir. Yani her hâlükarda bu durumdan tüketiciler zararlı çıkacak.