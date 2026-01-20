Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Yeni Telefon, Bilgisayar ve Otomobil Almayı Unutun: İşte RAM Krizinin Önümüzdeki Birkaç Yılı Esir Alacak Korkunç Etkileri!

RAM krizi sadece yapay zekâ şirketlerini değil, tüketicileri de derinden ilgilendiriyor. Araştırmalara göre neredeyse her sektörde ciddi fiyat artışları ve erişilebilirlik sıkıntıları oluşmak üzere.

Yeni Telefon, Bilgisayar ve Otomobil Almayı Unutun: İşte RAM Krizinin Önümüzdeki Birkaç Yılı Esir Alacak Korkunç Etkileri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ yarışının perde arkasında, tüm dünyayı etkileyecek RAM krizi büyüyor. RAM ve depolama çiplerine olan talep, özellikle yapay zekâ veri merkezleri nedeniyle patlama yaşarken, fiyatlar âdeta roket hızıyla yükseliyor.

Araştırma şirketi Counterpoint’e göre RAM çipi fiyatları 2025’in son çeyreğinde %50 arttı. 2026’nın ilk çeyreği bitmeden %40–50’lik yeni bir artış daha bekleniyor. Bunun başlıca nedeni, dev veri merkezleri kuran yapay zekâ şirketlerinin neredeyse her fiyata razı olması. Küresel üretimin %90’ından fazlasını elinde tutan Samsung, SK Hynix ve Micron ise taleple baş etmekte zorlanıyor.

RAM krizi birçok sektörde fiyat artışı ve gecikmelere yol açacak

2

Sonuçları ise yalnızca teknoloji devlerini ilgilendiriyor diyemeyiz çünkü uzmanlara göre bu kriz; dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok üründe fiyat artışına ve gecikmelere yol açacak. Pandemi dönemindeki otomotiv çipi krizine benzer bir tablonun yeniden yaşanacağı düşünülüyor.

TrendForce’tan Avril Wu, “RAM sektörünü 20 yıldır takip ediyorum ama böylesini hiç görmedim. Bu gerçekten şimdiye kadarki en çılgın dönem.” diyerek durumun ciddiyetini özetliyor.

Üreticiler yeni fabrikalar için milyarlarca dolarlık yatırımlar açıklasa da bu tesislerin devreye girmesi 2027–2028’i bulacak. Yani kısa vadede rahatlama beklenmiyor. Üstelik Micron gibi şirketler, PC’ler için bellek üretimini azaltıp yüksek kârlı yapay zekâ çiplerine yönelmiş durumda.

Fiyatların artması da satışları düşürecek

3

Hâl böyle olunca fiyatların da yerinde durmasını beklemek zor. Doğal olarak bu da satışları etkileyecek. IDC’ye göre fiyat artışları nedeniyle 2026’da akıllı telefon satışları %5, PC satışları ise %9’a kadar düşecek. Otomotiv ve telekom ekipmanı üreticileri ise artık üretilmeyen eski tip RAM'leri bulmak için üreticilerin kapısını çalıyor, hatta bazıları ikinci el çiplere yöneliyor.

2026’da üretilen yüksek performanslı RAM'lerin %70’inden fazlasının veri merkezlerine gitmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu RAM'ler yakında bir cihazın maliyetinde %30’a varan paya sahip olacak. Dahası, yapay zekâ şirketleri üretim kapasitesini kapmaya devam ettikçe, diğer sektörlerin RAM'lere erişimi için ödeyeceği bedelin bir sınırı olmayabilir. Yani her hâlükarda bu durumdan tüketiciler zararlı çıkacak.

Şimdiki Hali Ucuz Kalacak: RAM Fiyatlarının Birkaç Aya İki Katına Çıkacağı İddia Edildi Şimdiki Hali Ucuz Kalacak: RAM Fiyatlarının Birkaç Aya İki Katına Çıkacağı İddia Edildi
RAM Krizi Nelere Kâdir: Bir Kullanıcı, Kendi DDR5 RAM'ini Üretti! RAM Krizi Nelere Kâdir: Bir Kullanıcı, Kendi DDR5 RAM'ini Üretti!
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim