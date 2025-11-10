OPPO Reno 15 serisinin iPhone 16 Pro'ya aşırı benzeyen tasarımı ortaya çıktı

OPPO Reno 15 serisinin tasarımı sızdırıldı. Görüntüler, iPhone 16 Pro’nun düz çerçeveli ve üçlü kamera tasarımına oldukça benzeyen bir görünüm sunuyor.

OPPO’nun yeni Reno 15 serisine ait görseller ortaya çıktı. Telefonun düz ekranı, metalik çerçevesi ve sade tasarımı iPhone havası estiriyor. Özellikle kamera modülü, iPhone 16 Pro’da olduğu gibi kamera içinde üçgen olarak yerleştirilmiş.

Tasarım tercihi, iPhone’un estetik çizgisini beğenen ama Android’den vazgeçmek istemeyen kullanıcıları hedefliyor olabilir. Hem ekran hem kamera düzeni açısından OPPO, bu kitleye doğrudan hitap ediyor.

Bu strateji sayesinde OPPO, premium Android cihaz segmentinde daha görünür olmayı amaçlıyor. Kamera tasarımı hem görsel bütünlük sağlıyor hem de iPhone 16 Pro havasını uygun fiyatlı bir pakette sunma iddiası taşıyor.