OPPO’dan Samsung ve Apple’a Rakip Olacak Akıllı Takip Cihazı

Teknoloji devlerinin akıllı takip cihazı (smart tag) hamlesinin ardından sektördeki diğer isimler de devleri takip etmeye başladı. Bu isimlerden birisi olan OPPO, yeni akıllı takip cihazı ile kendini gösterdi. OPPO’nun etiketi genel olarak Apple’ın AirTag’ine benzese de cihaz, hem Samsung hem de Apple’dan farklı bir yöne sahip.

Samsung ve Apple derken teknoloji devleri yavaş yavaş yeni bir ürün hakkında rekabete başladılar. Bu ürün, Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve AirTag ismini verdiği ‘akıllı takip cihazı (smart tag)’. Daha önce Samsung tarafından da piyasaya sürülen akıllı takip cihazı sayesinde kullanıcılar, evcil hayvanlarından herhangi bir eşyalarına kadar istedikleri her şeyi telefonlarından takip edebiliyorlar.

İki teknoloji devinin akıllı takip cihazı çıkarması elbette mobil sektörde bununla sınırlı olmayacaktı. Beklediğimiz gibi de oldu ve diğer şirketlerden de akıllı takip cihazı haberleri almaya başladık. Bu şirketlerden birisi de son olarak OPPO oldu. Üstelik OPPO’nun akıllı takip cihazı doğrudan kendi fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

OPPO’nun akıllı takip cihazı:

Fotoğraflardan OPPO’nun rakiplerine göre neler sunacağını tam olarak anlayamıyoruz. Yine de ortaya birkaç bilgi çıkıyor. OPPO akıllı takip cihazı, TYPE-C bağlantısına sahip olacak bir şekilde piyasaya sürülecek. Cihaz, konum bilgisini en doğru bir şekilde kullanıcıya iletmek için de UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisinden faydalanacak.

Tasarım kısmına geldiğimizde OPPO’nun Samsung gibi yuvarlatılmış kare değil de Apple gibi yuvarlak bir tasarımı izlediğini görüyoruz. Fakat şirket, Samsung’un SmartTag’inde yaptığı gibi cihazı bir aparat aracılığıyla asabilmenizi sağlayacak deliği cihaza koymamış. Bunun yerine yine Apple’ın izinden giderek deliksiz bir tasarım tercih etmiş. Dolayısıyla yine Apple gibi cihaz için ek aksesuarların da piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Henüz ne zaman ve hangi ön isimle (sonuçta sonu Tag olacak) tanıtılacağını bilmediğimiz bu cihaz, iddialara göre bir noktada tüm rakiplerinden farklı olacak. Şu ana kadar gördüğümüz her takip cihazı değiştirilebilir CR2032 tipi pil kullanırken OPPO, TYPE-C girişinden de anlayabileceğimiz üzere cihazı şarj ettirecek. CR2032 tipi pil, 1 yıllık kullanım süresi sunarken OPPO’nun tek şarjla nasıl bir süre sunacağını bekleyerek göreceğiz.