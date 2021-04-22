Sony, Giyilebilir Kliması Reon Pocket 2'yi Satışa Sundu

Sony, klimasız ortamlarda serin kalmak isteyenler için ikinci nesil giyilebilir kliması Reon Pocket 2'yi duyurdu. Yeni ürün, daha iyi bir soğutma performansı, tere karşı daha fazla direnç ve daha pratik bir kullanım vadediyor.

Japon teknoloji devi Sony, sürekli olarak dışarıda bulunan ya da bulunduğu kapalı ortamda klima çalışmayan kişiler için geçtiğimiz yıl giyilebilir klima olarak tanımladığı Reon Pocket adında ilginç ancak ilgi uyandıran bir ürün piyasaya sürmüştü. Şirket, birinci nesil giyilebilir klimasına duyulan ilgiden memnun kalmış olacak ki şimdi de ikinci neslini duyurdu.

Yeni Reon Pocket 2, aslında bakacak olursak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen model ile büyük ölçüde aynı ürün. Yine de Sony, yeni nesil giyilebilir klimasının ısı emilimini iki kat artırdığını, bu sayede de daha iyi bir "soğutma" performansı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Reon Pocket 2'de suya karşı koruma da iyileştirilmiş durumda ki bu, giyilebilir klimanın hafif egzersiz sırasında da kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Birinci nesil Reon Pocket daha çok insanların kavurucu sıcaklar altında işe gidip gelirken serin kalmasını amaçlıyordu. Yeni nesilde ise Sony, durağan sporları da hedef almış durumda. Bu nedenle şirket, giyilebilir klimanın yerleştirilebileceği özel ceplere sahip golf kıyafetleri üretmeleri için Le Coq Sportif, Munsingwear ve Descente gibi spor giyim markalarıyla anlaşma yapmış durumda.

Sony, Reon Pocket 2 için bir boyunluk aksesuarı da tasarlamış durumda ki birinci nesil ürünü aldığınızda kullanabilmek için bir de özel cepli atlet satın almanız gerekiyordu. Dolayısı ile Reon Pocket 2, devrimsel bir yenilik sunmasa da açık bir şekilde daha kullanışlı bir ürün. Ancak Sony, bu küçük geliştirmeler için fiyatı da bir miktar artırmış durumda. Zira birinci neslin 120 dolarlık fiyatına karşın yeni Reon Pocket 2, 138 dolar fiyat etiketine sahip durumda.