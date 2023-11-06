ÖSYM, 2024 yılı için sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı. Böylelikle 2024 yılında uygulanacak olan YKS, KPSS, YDS, ALES, YÖKDİL ve TUS gibi sınavların tarihleri belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı. Böylelikle ÖSYM'nin gelecek yıl boyunca gerçekleştireceği tüm sınavlar ve bunların sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarihler belli oldu. Tabii bugün açıklanan takvimin planlanan tarihleri içerdiğini de unutmamak gerek. Önümüzdeki yıl içerisinde yaşanabilecek gelişmeler, takvimde değişiklik yapılmasına yol açabilir.

ÖSYM'nin 2024 takvimi, başta YKS olmak üzere YDS, TUS, ALES, KPSS, YÖKDİL ve DGS gibi tüm sınavlar için başvuru dönemlerini ve sınav tarihlerini ortaya koydu. Gelin hep birlikte ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimine yakından bakalım.

ÖSYM 2024 sınav takvimi:

Sınav Sınav Tarihi Sonuç Tarihi e-YDS 2024/1 20.01.2024 20.01.2024 YÖKDİL 2024/1 25.02.2024 15.03.2024 MSÜ 2024 03.03.2024 28.03.2024 TUS 2024/1 17.03.2024 17.04.2024 YDS 2024/1 24.03.2024 25.04.2024 DUS 2024/1 20.04.2024 16.05.2024 ALES 2024/1 21.04.2024 10.05.2024 YKS 1. Oturum (TYT) 08.06.2024 17.07.2024 YKS 2. Oturum (TYT) 09.06.2024 17.07.2024 YKS 3. Oturum (YDT) 09.06.2024 17.07.2024 DGS 2024 30.06.2024 14.08.2024 KPSS Lisans 1. Oturum (Genel Yetenek) 14.07.2024 23.08.2024 KPSS Lisans 2. Oturum (Alan Bilgisi) 20.07.2024 23.08.2024 KPSS Lisans 3. Oturum (Alan Bilgisi) 21.07.2024 23.08.2024 KPSS Lisans 4. Oturum (ÖABT) 04.08.2024 23.08.2024 KPSS Ön Lisans 01.09.2024 20.09.2024 KPSS Ortaöğretim 15.09.2024 04.10.2024 EUS 2024 13.10.2024 05.11.2024

ÖSYM'nin internet sitesine buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilir, takvimle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.