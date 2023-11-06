Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı. Böylelikle ÖSYM'nin gelecek yıl boyunca gerçekleştireceği tüm sınavlar ve bunların sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarihler belli oldu. Tabii bugün açıklanan takvimin planlanan tarihleri içerdiğini de unutmamak gerek. Önümüzdeki yıl içerisinde yaşanabilecek gelişmeler, takvimde değişiklik yapılmasına yol açabilir.
ÖSYM'nin 2024 takvimi, başta YKS olmak üzere YDS, TUS, ALES, KPSS, YÖKDİL ve DGS gibi tüm sınavlar için başvuru dönemlerini ve sınav tarihlerini ortaya koydu. Gelin hep birlikte ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimine yakından bakalım.
ÖSYM 2024 sınav takvimi:
|Sınav
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|e-YDS 2024/1
|20.01.2024
|20.01.2024
|YÖKDİL 2024/1
|25.02.2024
|15.03.2024
|MSÜ 2024
|03.03.2024
|28.03.2024
|TUS 2024/1
|17.03.2024
|17.04.2024
|YDS 2024/1
|24.03.2024
|25.04.2024
|DUS 2024/1
|20.04.2024
|16.05.2024
|ALES 2024/1
|21.04.2024
|10.05.2024
|YKS 1. Oturum (TYT)
|08.06.2024
|17.07.2024
|YKS 2. Oturum (TYT)
|09.06.2024
|17.07.2024
|YKS 3. Oturum (YDT)
|09.06.2024
|17.07.2024
|DGS 2024
|30.06.2024
|14.08.2024
|KPSS Lisans 1. Oturum (Genel Yetenek)
|14.07.2024
|23.08.2024
|KPSS Lisans 2. Oturum (Alan Bilgisi)
|20.07.2024
|23.08.2024
|KPSS Lisans 3. Oturum (Alan Bilgisi)
|21.07.2024
|23.08.2024
|KPSS Lisans 4. Oturum (ÖABT)
|04.08.2024
|23.08.2024
|KPSS Ön Lisans
|01.09.2024
|20.09.2024
|KPSS Ortaöğretim
|15.09.2024
|04.10.2024
|EUS 2024
|13.10.2024
|05.11.2024
ÖSYM'nin internet sitesine buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilir, takvimle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.