Otokar’ın Iveco Anlaşmasından ‘Bir İyi Bir de Kötü Haber’

Ülkemizin otomotiv ve savuma sanayi sektöründe üretim yapan sayılı şirketlerinden olan Otokar’ın geçtiğimiz yıl İtalyan otobüs üreticisi şirketi Iveco ile yaptığı anlaşmayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bir gazetecinin Twitter paylaşımında bir iyi bir de kötü haber verildi.

Koç Topluluğu şirketlerinden biri olan Otokar, hem otomotiv hem de savunma sanayisi sektörlerinde üretim yapan bir şirket. Aynı zamanda Türkiye’de minibüs, otobüs, zırhlı araç ve kamyon üretimi yapan nadir şirketlerden biri olan Otokar, geçtiğimiz dönemde yenilikçi ‘Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri’ projesi kapsamında gündem konusu olmuştu.

Şirket, şimdi de yeni bir gelişmeyle haber başlıklarında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında İtalyan otobüs üreticisi ‘Iveco Bus’ ile üretim anlaşması imzalayan Otokar, bu yıl Eylül ayının sonunda iş birliğinin resmen başladığını duyurmuştu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla bu işbirliğine dair yeni gelişmeleri açıkladı.

Türkiye’de düşük işgücü maliyeti ve düşük fiyatlı üretim sağlanacak:

Özpeynirci tarafından yapılan paylaşımda; Sakarya merkezli Otokar ile Iveco arasındaki iş birliğinin ilk adımı olarak Streetway serisi yeni nesil otobüslerin 2022 yılından itibaren Türkiye’de üretileceği bilgisi yer alıyor. Bu gelişmeyi ‘iyi haber’ olarak belirten Özpeynirci, konuyla ilgili bir de kötü haber paylaşıyor.

Otokar’ın Sakarya fabrikasında 26 milyon Euro yatırımla Iveco için yılda 5 bin araç üretileceğini söylenirken aynı zamanda düşük işgücü maliyeti ve daha düşük fiyatlı üretim sağlanacağı ifade ediliyor. Böylelikle Iveco'nun yeni Streetway otobüsleriyle Avrupa, Asya ve Afrika piyasasındaki rekabet gücünü artırmak istediği ifade ediliyor.

Streetway otobüsün görselleri ve genel özellikleri:

Otokar KENT serisinin iç tasarımına benzer bir görünüş sunan Iveco Streetway’in 12 metre ve 18 metrelik iki farklı uzunluk ile satışa sunulması hedefleniyor.

12 metrelik versiyonu 310 beygir ve 1300 Nm tork gücü üretiyorken 18 metrelik model 360 beygir ve 1650 Nm tork gücü üretme kapasitesine sahip.