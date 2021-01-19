Türkiye’nin Sürücüsüz Otobüsleri, Testleri Başarıyla Geçti

Otokar, 2018 yılından beri Okan Üniversitesi ile birlikte üzerinde çalıştıkları sürücüsüz otobüs projelerinde yeni bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, otobüslerin ikinci aşamada gerçekleştirilen testleri başarıyla geçtiğini açıkladı.

Koç Şirketleri topluluğuna ait olan Otokar, Okan Üniversitesi ile birlikte 2018 yılında “Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri” projesiyle birlikte Türkiye’nin elektrikli otobüsleri için çalışmalara başlamıştı.

Şirket, yaklaşık 3 yıldır yoğun ilgi gösterdikleri sürücüsüz otomobil çalışmalarında ikinci aşamanın tamamlandığını açıkladı. Yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testlerinden başarıyla geçen sürücüsüz otomobiller, hız kesmeden geliştirilmeye devam edilecek.

Öncelik yayaların

Dur-kalk araç takip sistemine sahip sürücüsüz otobüsler, hem önündeki hem de yanındaki araçlarla takip mesafesini otomatik bir şekilde ayarlıyor ve yüksek hızlardaki araç takibini güvenli mesafelerde gerçekleştiriyor. Otobüsler, önceliği her zaman yayalara verirken aracın önüne beklenmedik bir yaya, bisikletli ya da sokak hayvanı çıktığı zaman otomatik acil fren sistemi kullanıyor.

Elektrikli otobüslerin ikinci aşamayı başarıyla geçmesinin ardından, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç şu açıklamalarda bulundu; "Trafiğe açık tüm yollarda ve tüm hava koşullarında direksiyonsuz sürüş seviyesine kadar otonom araç geliştirme ve ticarileştirme hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Otonom otobüs çalışmaları, ulaştırma sektörü ile kentleşmenin geleceğini şekillendirecek olan gelecek teknolojilerinin, verimli ulaşım yöntemlerinin ülkemiz insan kaynağı ile geliştirilebilmesinin mümkün olduğunu gösteren çok önemli bir aşama."