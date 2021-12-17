Tesla, Otomobillerini Beğenmeyen Müşterilerine Dava Açıyor

Tesla'nın Çin'deki müşterileri ile arası bozuldu. Şirket, araçlarını eleştiren müşterilerine tek tek dava açmaya başladı. Ayrıca Çin'deki internet siteleri ve ülkenin sosyal medyası Weibo da mercek altında...

Bugüne dek yaptığı çalışmalarla elektrik motorlu otomotiv devriminin başlamasına büyük katkı sağlayan Tesla, hizmet verdiği ülkelerden bir tanesi olan Çin'de bazı ilginç iddialar ile gündemde. Öyle ki şirket, Çin'deki fabrikasında üretilip piyasaya sürülen şikayetler nedeniyle gelen tepkilerden oldukça rahatsız. Hatta Tesla tarafından Çinli müşteriler için açılmış bazı davalar da var. Gelin bu ilginç meseleye hep birlikte bakalım.

Tesla, bundan kısa bir süre önce yaptığı önemli bir açıklamayla Çin'de ürettiği 20 binden fazla Model Y'yi geri çağırdığını açıklamıştı. Bunun nedeni, direksiyon mafsalının gerektiği kadar sağlam olmamasıydı. Ancak yaşanan son gelişmeler, Çin'deki Tesla sahiplerinin farklı sorunlardan da muzdarip olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak Tesla cephesi, bu sorunların büyük bölümünün kendilerinden kaynaklanmadığını ileri sürüyor.

İnternetteki tüm paylaşımlar mercek altında

Bloomberg Businessweek tarafından ulaşılan mahkeme belgeleri, Tesla'nın Çin'de en az iki kişiye açmış olduğu iftira davası olduğunu ortaya koydu. Üstelik isimsiz kaynaklar da bu davaları doğrulayıp, olayların bundan çok daha geniş kapsamlı olduğunu ileri sürdüler. Edinilen bilgilere göre Tesla'nın Çin'deki avukatları, Çin'in sosyal medyası Weibo ile diğer internet sitelerindeki tüm paylaşımları mercek altına almış durumdalar. Hatta avukatlar, paylaşımların sahiplerine ulaşarak içerikleri kaldırmalarını istiyor, aksi takdirde mahkemeye gidileceğini belirtiyorlar.

Tesla'nın açtığı davaların içeriği ile ilgili bilgi de veren Bloomberg Businessweek'e göre davalardan bir tanesi, yaklaşık 800 bin dolar değerinde. Bir müşterinin iddiasına göre Tesla, kullanılmış ve hatta ağır bakım yapılmış bir aracını sıfır diye sattı. Müşteri, bu durumun sahtekarlık olduğunu ileri sürerken Tesla ise iddiaları reddediyor. Bir başka davada ise Model 3'ün fren sistemindeki sorunlar nedeniyle kazaya karıştığını ileri süren Zhang Yazhou isimli bir müşteri var. Yazhou isimli adam, kaza yapan Model 3'ü üzerinde pankartlarla herkese sergilerken, Tesla bu iddiaların asılsız olduğunu savunuyor.

Tesla'nın bu denli sert bir tavır takınmasının nedeni, geçmiş dönemlerde yaşananlar. Zira şirket, kendisine fazlasıyla güveniyor. Örneğin Zhang Yazhou ile aynı kaderi paylaşan başka bir müşteri de var. Chen Junyi isimli bir müşterisi ile karşı karşıya gelen Tesla, Junyi'nin Model 3'ünün fren sisteminde bir sorun olmadığını, gerçekleşen trafik kazasının kullanıcı hatası kaynaklı olduğunu ispat ettirmeyi başardı. Bağımsız bir denetleme kuruluşunun atadığı mühendisler, kazaya karışan aracın fren aksamında hiçbir teknik arıza tespit edemediler...

Çin'in gündemine oturan Tesla, ülke genelinde tepkilere yol açtı. Pek çok kişi, şirketin bu kadar sert çıkarak eleştirileri gizlemeye çalıştığını savunuyor. Kimileriyse Çin hükümeti ile Tesla arasındaki iş birliğinin Tesla'nın bu kadar rahat bir şekilde dava açabilmesini sağladığını düşünüyor. Yaşanan olayların sonu nereye varır bilinmez ancak Çinlilerin Tesla'ya karşı cephe alması, elbette en çok da Tesla'nın kendisine zarar verecektir.