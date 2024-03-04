Yakın veya uzağı göremeyen tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak akıllı gözlük geliştirildi. "ViXion1" isimli gözlük, otomatik lens ayarı yapabiliyor ve bu sayede kullanıcının birden çok gözlük kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihaz, akıllı telefon üzerinden kontrol ediliyor.

Giyilebilir teknolojik ürünlerdeki ilerleme, özellikle de akıllı gözlük cephesinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Başta Apple olmak üzere pek çok teknoloji şirketi, ileri seviye özelliklerle donattığı akıllı gözlük ya da başlıklarını piyasaya sürdüler. Şimdi sizlere, bunların en yenisinden bahsedeceğiz. Ancak bu gözlüğün üretim amacı, diğerlerinden biraz farklı.

Görme sorunu yaşayan kişiler, genelde yakın veya uzağı görmekte zorlanırlar. Göz doktorları, kişinin rahatsızlığına göre gözlük yazar ve bazı insanlar, yaşadıkları görme sorunları nedeniyle birden çok gözlük kullanmak zorunda kalabilirler. "ViXion1" olarak isimlendirilen bu akıllı gözlük ise sahip olduğu otomatik odaklama özelliği sayesinde birden çok gözlük kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Karşınızda ViXion1

Yüksek teknoloji ürünü olarak karşımıza çıkan ViXion1, sahip olduğu otomatik odaklamalı lensleri sayesinde tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sahip olduğu batarya ile 10 saat boyunca kesintisiz kullanım imkânı sunan gözlük, 55 gramlık ağırlığı ile de sıradan gözlüklere benziyor. 3 saatlik şarj ile bataryası tamamen doldurulan gözlük, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile kullanıcının ihtiyacına göre lens ayarı yapabiliyor. Bununla uğraşmak istemeyen tüketiciler, otomatik odaklama modunu da aktifleştirebiliyorlar.

Bluetooth 5.0 bağlantı desteği ile piyasadaki pek çok akıllı telefon ile kullanılabilen ViXion1, su sıçramalarına dayanıklı olduğunu gösteren IPX3 sertifikasına sahip. Ayrıca gözlüğün lensleri arasındaki mesafe, 60 ila 70 mm aralığında kullanıcıya göre ayarlanabiliyor. Böyle bir gözlüğe sahip olmanın bedeli ise 660 dolar. Japonya'da ön sipariş kapsamında piyasaya sürülen ürünün Türkiye gibi ülkelere ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz bilinmiyor.

ViXion1 için hazırlanan tanıtım videosu: