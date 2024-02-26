Tecno, Mobile World Congress 2024'te ürün portfolyosunu akıllı telefonların ötesine genişlettiği yeni ürünlerini duyurdu.

Mobile World Congress 2024, İspanya'nın Barcelona şehrinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda yer alan firmalardan Tecno, fuarı mevcut ürün gamını akıllı telefonların ötesine taşımayı istediğini açık şekilde gösterdi. Firmanın yeni ürünleri oldukça ilginç gözüküyor.

Tecno standına uğrayanları bu yıl Dynamic 1 adlı robot köpek ve kablosuz artırılmış gerçeklik gözlükleriyle eşleştirilmiş el konsolu Pocket Go karşılıyor. Her iki ürün de oldukça dikkat çekici ve farklı bir deneyim sunuyor. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım.

Tecno Pocket Go ve AR Vision

Tecno, daha önce görmüş olduğumuz iki farklı teknolojiyi bir arada kullanarak daha önce görmediğimiz türden bir cihazla karşımıza çıkmayı başardı. Tecno Pocket Go, Windows işletim sistemine sahip bir el konsolu ve beraberinde gelen AR Pocket Vision adlı artırılmış gerçeklik gözlükleriyle birlikte kullanılıyor.

Gözlüklerde 0,71 inçlik mikro OLED ekranlar kullanılıyor ki bu da kullanıcıya, 215 inçlik bir ekranı 6 metre mesafeden izliyormuş gibi bir görüş sağlıyor. Ayrıca cihazın 600 dereceye kadar diopter ayarı var, yani gözünüz bozuksa bile bu ayar sayesinde gözlüğü gözünüze göre ayarlayabiliyorsunuz.

El konsolu ise Asus ROG Ally gibi Windows el konsollarından %50 daha küçük ve %30 daha hafif. Tecno'nun açıklamasına göre bu cihazda 8 çekirdekli 5.1GHz'lik bir işlemci, soğutma fanı ve 50W değiştirilebilir batarya bulunuyor. Başlık ise altı yönlü jiroskopa ve baş hareketlerini öğrenmeye yarayan bir yapay zekâya sahip.

Pocket Go ayrıca oyunları ve ayarları yönetmeyi sağlayan Tecno Smart Box ile geliyor. Böylece diğer Tecno cihazlarla da kullanılabilen set, mobil iş istasyonu da olabiliyor

Tecno Dynamic 1

Robot köpeğin tasarımı Alman çoban köpeklerinden esinlenilirken, Dynamic 1 adlı köpek eğlence, yardım, eğitim için kullanılabiliyor. Tecno, bu robotu "geleceğin mükemmel evcil hayvanı" olarak tanımlıyor.

45Nm/kg tork güç üreten robot köpek, böylece merdiven çıkmakta hiçbir zorluk yaşamıyor. Pati verebilen, başını eğebilen robot köpekte yapay zekâ destekli HyperSense Fusion System ve Intel Real Sense D430 derinlik kamerası bulunuyor. Bu iki donanım sayesinde köpek, etrafındaki nesneleri tanıyabiliyor ve etraflarından dolanabiliyor. Robotun, özellikleri belirtilmemiş bir 8 çekirdekli Arm işlemcisi bulunuyor.

Köpeğin 64 GB depolama alanı, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 bağlantısı bulunuyor. Akıllı telefon uygulamasından ya da sesli komutlarla kontrol edilebilen köpek, 15000 mAh'lik bir bataryaya sahip ve bu batarya ile 90 dakika hareket edebiliyor. Bu batarya değiştirilebiliyor. (Zaten 90 dakika çalışıp saatlerce şarjda yatacaksa o robot kedi olurdu.)

Dyanmic 1'in ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Tecno da bu robotu daha çok inovasyon kapasitelerini göstermek, robotik ve yapay zekâ yetkinliklerini sergilemek için geliştirdiklerini belirtiyor.