Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tasarımlar, son dönemde oldukça popüler hâle geldi. Uzun bir süredir bu konseptte eserler ortaya koyan Kreatworks isimli tasarım ekibi, bu sefer geri dönüştürülmüş otomobil parçalarını kullandı ve ortaya devasa bir Hulk heykeli çıktı. Gelin bu heykele ait detaylara yakından bakalım.

Tayland merkezli bir tasarım şirketi olan Kreatworks, son yıllarda geri dönüştürülmüş metalleri kullanarak ortaya koyduğu eserlerle adından sıkça söz ettiren bir şirket hâline geldi. Ejderhalardan samuraylara, animasyon karakterlerinden heykellere birçok özel eser üzerinde çalışan ekip, ortaya koydukları eserlerin devasa boyutlarda olmasıyla ünlenmiş durumda.

Geri dönüştürülmüş metal, eski otomobil parçaları ve kullanılmayan motosikletlerden alınan parçalar üzerinde çalışan ekip, bu sefer Marvel çizgi romanlarından ve filmlerinden tanıdığımız Hulk karakterinden ilham aldı. Şirketin benimsediği 'devasa boyutlu heykeller' konseptiyle oldukça uyumlu bir karakter olan Hulk, tasarım ekibinin elinde adeta hayat buldu.

Eski araba parçalarından üretilen Hulk heykelinin boyu tam 3,3 metre:

Hulk karakterinin ürkütücü yanını tam anlamıyla yansıtan bir heykel ortaya koyan Kreatworks, heykelin boyunun tam 3,3 metre olduğunu açıkladı. Kullanılan materyalin metal olduğunu düşündüğümüzde uzunluğu kadar ağırlığıyla da sınırları zorlayan Hulk heykelinin yaklaşık 700 kilogram olduğu belirtiliyor.

Siz de böyle bir heykele sahip olmak isterseniz Kreatworks'ün sipariş üzerine bu tarz çalışmalar yaptığını ekleyelim. Tabii böyle bir heykel için ödemeniz gereken tutarın oldukça yüksek olacağını da ifade edelim. Öyle ki Kreatworks, Hulk heykelini taşıma ücreti hariç 17.000 dolara (yaklaşık 111.400 TL) satmış.

Teslim edilmeden önce 5 parçaya ayrılan ve satın alan kişinin evinde birleştirilen heykel, pas tutmaması için son aşamada vernikle kaplanmış. Buna benzer tasarımları görmek için Kreatworks'ün internet sitesine buraya tıklayarak ulaşabilir ve modeller arasından istediğini seçebilirsiniz. Ayrıca devasa boyutlardaki Hulk heykeline ait diğer görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İşte devasa Hulk heykelinin diğer görüntüleri: