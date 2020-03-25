Oyak Renault, Üretime Geçici Süreyle Ara Verme Kararı Aldı

Koronavirüs birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiliyor. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart itibarıyla faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara verdi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları tarafından yapılan açıklamada, şirketin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ettiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz.”

Global tedarik zincirindeki aksamalara işaret eden şirket, ”Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz" bilgisini paylaştı.

Üretime yeniden başlama tarihi belli değil:

Açıklamada ayrıca, Oyak Renault yönetiminin, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdığı bildirildi. Üretime yeniden başlama tarihinin ülkedeki ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda belirleneceği kaydedildi. Şirketin açıklamasında, "Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında Oyak Renault web sitesi 'www.oyak-renault.com' üzerinden bilgilendirilecektir" denildi.

Öte yandan, Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen, Avrupa’dan parça temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya’daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, şirketin Rusya’daki bazı fabrikalarındaki üretim faaliyetlerinin, parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle 30 Mart - 10 Nisan tarihleri itibarıyla askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Kaluga’daki otomobil fabrikası ve Nijniy Novgorod’daki montaj tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi. Rusya merkezli Avrupalı Ticaretler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkedeki Volkswagen satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 104 bin adede gerilemişti.