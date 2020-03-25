İtalya'a Ölen İnsan Sayısı Resmi Rakamların 4 Katı Olabilir

İtalya’da en fazla koronavirüs vakasının ve salgın kaynaklı ölümün görüldüğü şehir olan Bergamo'nun Belediye Başkanı Giorgio Gori bir açıklama yaparak, salgın nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının resmi rakamların 4 katı olabileceğini söyledi.

İtalya, Çin’in ardından koronavirüsten en fazla etkilenen ülke oldu. Ülkenin Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo şehri ise İtalya’nın virüs salgınından en fazla etkilenen şehri. 1.1 milyon insanın yaşadığı şehir, İtalya’daki en fazla vaka tespit edilen ve koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşen şehir durumda.

İtalya’da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 6.077 kişi hayatını kaybetti. Bergamo’da ise virüs salgını nedeniyle 1.176 kişi hayatını kaybetti. Bergamo’da hayatını kaybeden insan sayısı, bütün İtalya’daki sayının neredeyse beşte biri oranında. Bergamo, vaka sayılarında da İtalya’nın 10’da 1’ine sahip durumda.

Koronavirüs salgınının bütün karanlığı ile devam ettiği Bergamo’nun Belediye Başkanı Giorgio Gori, sanal bir basın toplantısı düzenleyerek virüs salgını hakkında bilgiler verdi. Şehrin bütün ilçelerinin belediye başkanları ile telefonda görüştüğünü söyleyen Gori, ölü sayılarını karşılaştırdıklarında açıklanan her bir 1 ölüm sayısına karşılık tanı koyulamamış 4 insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Koronavirüs şüphesi konulmadan hayatını kaybeden bu insanların hemen hemen tamamına zatürre teşhisi koyulduğunu söyleyen Gori, şehirde yalnızca ciddi semptomlar gösteren insanlara test yapıldığını söyledi. Bergamo’daki bütün koronavirüs vakaları hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı vakalarda hasta yakınları, hastayı bir daha göremeyeceklerini düşünerek hastane yerine evde bakımı seçiyorlar.

Giorgio Gori, koronavirüs salgınında İtalya’nın gerisinden gelen ülkelere de önemli uyarılarda bulundu. Ülkelerin salgını hafife almamasını isteyen Gori, kendilerinin bu hatayı yaptığını söyledi. Bergamo Belediye Başkanı Gori, “Birkaç gün avantajı olan, salgının geriden geldiği ülkeler bu günleri iyi değerlendirmeli, vatandaşlarının sağlığını korumak için kararları erkenden almalı, salgının yayılmasını beklememeli” dedi.

Bergamo Belediye Başkanı, İtalya’da virüsün yayılması süreci ile ilgili bilgilerde verdi. Avrupa’da virüs salgınının ilk yaşandığı yer İtalya olduğu için ülkenin salgına hazırlıksız yakalandığını söyleyen Gori, başka bir dizi olayın da İtalya’da yaşanan zor günlerin tohumunu attığını söyledi.

Bergamo şehrindeki ilk vakanın zatürre zannedilerek test edilmemesinin salgına başlatan kıvılcım olduğunu söyleyen Gori, 19 Şubat’ta Milano'daki San Siro Stadyumu’nda oynanan Atalanta-Valencia maçının da virüsün hızlı bir şekilde yayılmasına neden olduğunu söyledi. Maçı yaklaşık 40.000 kişi stadda izlemiş olmasının yanı sıra statta olmayan birçok insan da maçı toplu alanlarda izlemişti.