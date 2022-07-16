Oyun Oynamak Karar Verme Becerilerimizi Geliştiriyor

Yeni bir araştırma, oyun oynamanın beynimizi nasıl etkilediği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre oyun oynamak, karar verme becerilerimizi önemli ölçüde geliştiriyor.

Birçok insan, zamanımızın en popüler aktivitelerinden biri olan video oyunlarında saatler geçiriyor. Bu nedenle de saatlerce oyun oynamanın sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Ancak yapılan araştırmalar, oyun oynama süresi doğru bir şekilde ayarlandığında bu aktivitenin iyi sonuçlar doğurabileceğini de gösteriyor.

Geçtiğimiz ay oyun oynamanın çocukların zekâsını geliştirdiğinin keşfedildiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Neuroimage: Reports üzerinden yayımlanan bir başka çalışma, oyun oynamanın farklı bir olumlu etkisinin daha olduğunu gösterdi.

Oyun oynamak karar verme becerilerini geliştiriyor

Bilim insanları, her hafta ekran başında oyun oynayarak geçirilen saatlerin beyin aktivitesini artırabileceğini açıkladı. Ayrıca, oyunların karar verme yeteneği için gereken bilişsel becerileri de artırdığı görüldü. Çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, video oyunlarının beynin hızlı karar verme sürecini iyileştirmek için bir eğitim yöntemi olarak bile kullanılabileceğini düşünüyor.

ABD’deki Georgia Eyalet Üniversitesi’nden sinirbilimci Mukesh Dhamala da araştırma ile ilgili, “Gençlerin çoğunluğu haftada üç saatten fazla oyun oynuyor. Ancak bunun karar verme ve beyin üzerindeki etkileri tam olarak bilinmiyor. Çalışmamız da bu soruya cevap arıyor” ifadelerini kullandı. Çalışmaya, 28’i oyun oynayan, 19 ise oynamayan toplam 47 üniversite çağındaki kişinin katıldığı ve gözlemlerin manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle yapıldığı ifade edildi.

İncelemeler sonucunda ise oyun oynayan katılımcıların, teste hem daha doğru hem de daha hızlı bir şekilde yanıt verdiği görüldü. Ayrıca taramalar, bu kişilerin beyninin belirli bölümlerinde gelişmiş aktivite yaşandığını ortaya koydu. Araştırmacılardan Tim Jordan da, “Bu sonuçlar, oyun oynamanın karar verme becerilerini geliştirdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.