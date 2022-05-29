Oyun Oynamanın Zekâyı Geliştirdiği Keşfedildi

Yakın zamanda yayımlanan yeni bir araştırma, ekran başında geçirilen sürelerin zekâ üzerindeki etkisini inceledi. Çalışma, video oyunlarının çocukların zekâsını olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

Hepimizin bildiği gibi hız kesmeden devam eden teknolojik gelişmeler, oyun sektörünün ciddi bir şekilde gelişmesine ve daha fazla insanın video oyunları oynamasına neden oluyor. Ekran başında saatlerce zaman geçirilmesine neden olan bu durumun insan sağlığı üzerindeki etkileri de sürekli tartışılıyor.

Uzun süre oyun oynamak ve ekran başında uzun süre harcamanın; göz problemlerine, uyku sorunlarına, boyun ve bel sıkıntılarına sebep olduğu bilinen bir gerçek. Ancak geçtiğimiz haftalarda Nature üzerinden yayımlanan yeni bir çalışma, bu konuda ilginç verileri ortaya koyarak oyun oynamanın yararlı olabileceğini gösterdi.

Video oyunu oynamak çocukları ‘daha zeki’ yapıyor

ABD’deki 9.800 çocuk üzerinde yürütülen bir çalışma, bu çocukların zekâlarını inceledi. Avrupa’daki farklı üniversitelerde görev yapan araştırmacılar, video oyunlarının çocukların zekâsı üzerinde dijital ortamlarda sosyalleşmek için harcadıkları zamandan daha fazla etki gösterdiğini ifade etti. Çalışmanın yazarları, “İki yıllık inceleme sonunda oyun oynamanın zekâyı olumlu etkilediği görüldü” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çalışmalarının önemli bir unsurunun genetik ve sosyoekonomik faktörler olduğunu aktararak önceki çalışmalara dikkat çekti. Yapılan açıklamalarda, önceki araştırmalarda çelişkili sonuçlar çıkmasının bu faktörlere yoğunlaşılmamasından kaynaklandığı aktarıldı: “Araştırmaların çok azı bu konularda sosyoekonomik durumları hesaba katarken hiçbiri genetik etkileri kontrol etmedi. Bu, zekâ ve diğer bilişsel yeteneklerin kalıtsal olmasından dolayı oldukça önemlidir”

Daha da açacak olursak araştırma, iki yılın ardından elde edilen verilerle ekran başında harcanan sürenin bilişsel yeteneklerde negatif bir etkisi olmadığını gösterdi. Aksine, video oyunlarını oynayan çocukların IQ’sunda küçük ama kalıcı bir gelişme yaşandığı görüldü. Son olarak dijital ortamlarda video izlemenin de zekâ üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği araştırmacılar tarafından belirtildi.