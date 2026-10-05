2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün kazananı açıklandı. Nöronların aktivitesini ışıkla yönetmeyi başaran optogenetik alanındaki çığır açıcı çalışmalar yapan bilim insanlarına gitti.

Bilim dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Nobel Ödülleri'nde 2026 yılı maratonu resmî olarak başladı. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi Nobel Meclisi tarafından yapılan açıklamayla da bu seneki Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nün kazananı belli oldu.

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2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik" alanındaki kritik keşifleri sebebiyle üç bilim insanına takdim edildi. Ödülün bu yılki sahipleri 54 yaşındaki Amerikalı Karl Deisseroth, 71 yaşındaki Alman bilim insanı Peter Hegemann ve 73 yaşındaki bir diğer Alman araştırmacı Georg Nagel oldu. Bilim insanları, ortaklaşa kazandıkları bu başarının yanı sıra 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü de paylaşacaklar.

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Ne buldular?

Ödülü veren Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmelerde, geliştirilen optogenetik yönteminin hücresel düzeyde yarattığı devrime dikkat çekildi. Bu teknik sayesinde, yaşayan bir canlı beynindeki tek** tek sinir hücrelerinin aktivitesini doğrudan ışık kullanarak açıp kapatmak mümkün hâle geliyor**. Günümüzde optogenetik, beynin karmaşık yapısını ve henüz çözülememiş gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünya genelindeki yüzlerce laboratuvarda aktif bir temel araştırma aracı olarak kullanılıyor.

Nobel Ödülleri, İsveçli mucit ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine kurulmuş olup Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'ndaki zorunlu kesintiler haricinde 1901 yılından bu yana düzenli olarak dağıtılıyor. Temel beş daldan farklı olarak altıncı kategori olan Ekonomi Ödülü ise 1968 yılında İsveç Merkez Bankası tarafından sisteme dahil edildi. Tıp kategorisi geçmişte, 1930'da Karl Landsteiner'in kan gruplarını keşfi ve 1945'te Alexander Fleming'in penisilini bulması gibi insanlık tarihini değiştiren çalışmalara ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl ise ödül, bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri koruma mekanizmasını çözen Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi'ye verilmişti.