Oyunlar Ucuzlayacak, Asıl Parayı Abonelik İçin Ödeyeceğiz

Oyun dünyasının son yıllarda geçirdiği değişime hepimiz tanık oluyoruz. Amacın olabildiğince basitleştiği, hikaye anlatımının ortadan tamamen kalktığı yapımların sayısı azalıyor. Peki nasıl bir oyun dünyası bizi bekliyor, yakın gelecekte neler göreceğiz?

Oyunlar, eğlence teknolojileri sektörünün en büyük silahı konumundalar. Artık sinematik kaliteye sahip görsellikte yapımlar görüyoruz. Dijital gerçeklik çağına girmek üzereyiz, bu da oyun dünyası için büyük değişimlerin kapıda olduğunu gösteriyor. Rol yapma üzerine kurulu olan, hikayesini tamamen sizin belirleyeceğiniz oyunlar bizleri bekliyor. İşte bu dünyaya geçiş yapmadan önce, bazı geleneksel şeylerin de değişmesi bekleniyor.

PC, konsol ya da mobil fark etmeksizin oyun dünyasını ayakta tutan en büyük unsur, oyun içi ekonomidir. Nasıl gerçek dünyada bir ekonomi varsa ve işler bu sayede ilerliyorsa, oyun içi ekonomi sistemleri de o oyunların gelişmesini sağlar. Bunun en canlı örneği FIFA gibi serilerdir. EA’ya bir defa ödeme yapıp satın aldığınız oyun içinde yeniden para vererek kullanabildiğiniz özellikler bulunur.

Bazı firmalar, oyuncuları çekebilmek için konsol ve PC ortamında oyunları ücretsiz olarak sunup, oyun içi satın almalarla ekonomi inşa ederler. Bunun örneklerini yıllardır biliyor, görüyoruz.

Özellikle Battle Royale gibi son derece basit bir amaca yönelik oyun tarzlarının yaygınlaşması, firmaların ekonomik unsurlara yönelmesini kolaylaştırdı. Battle Royale yapımlarının konsol, PC ve mobil demeden tüm sistemlerde oynanabiliyor olması, ne kadar kazançlı olduklarına ilişkin bir diğer belirti.

Sony, Microsoft, Google, Mozilla ve daha nicesinin inşa ettiği yeni nesil oyunculuk sistemleri sayesinde oyunlar ucuzlayacak. Nasıl mı?

Öncelikle bu firmaların neyin peşinde olduklarını özetleyelim. Bir oyunu satın almak için şu an iki temel seçeneğiniz var: Fiziksel olarak çekirdek dosyalarını satın almak, dijital kopyasını satın almak. Üçüncü seçenek ise yeni yeni yeşillenmeye başlayan abonelik sistemleri.

Microsoft’un Xbox Games Pass olarak adlandırdığı abonelik sistemiyle, firmanın sunduğu oyunlara düzenli ödemeyle kavuşabiliyorsunuz. Netflix ve benzerleri gibi aylık ödemenizi yaptığınız sürece bu oyunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Normalde 500 TL dolaylarına yükselen bazı seçkin oyunların yanında 20-30 oyuna aylık 60 TL gibi bir rakama sahip olmak, oyuncular için cazip bir seçenek.

Sony de en yakın rakibi Microsoft kadar olmasa da bu konuda suları kaynatmaya başladı. Yakın bir gelecekte, Steam gibi platformların da benzer abonelik seçeneklerini değerlendirebileceğiniz söylemek zor değil.

Firmalar neden abonelik modelini tercih ediyor? Cevap: Bulut tabanlı oyunlar yolda!

Bulut oyunculuğu henüz yaygınlaşabilen bir sistem değil. Bağlantı hızları, hala uzaktaki bir bilgisayar üzerinden anlık tepkimeler sunacak kadar yüksek değil. Elbette böyle kaliteli internet bağlantıları var, ancak yaygın değiller. Nitekim 5G gibi teknolojilerle yaygın hale gelecekler.

Bulut oyun sistemleri, istediğiniz her cihazdan istediğiniz her oyunu oynamanızı sağlayacak. Oyunların sisteminizin teknik özellikleriyle bir bağlantısı kalmayacak, hızlı bir internet bağlantısı her şeyi çözecek. Bunun bir anlamı daha var: Söz konusu oyunları indirmenize gerek kalmayacak. Kısaca aidiyet duygusu ortadan kalkmış olacak.

Oyucuların bir oyuna para vermelerinin en büyük nedeni aidiyet duygusudur. Özel kutuları açmak, DVD’ye sahip olmak her zaman her oyuncuyu cezbeder. Nitekim bulut oyunculuğunda buna ihtiyacınız olmayacağından, aidiyet için ekstra ücret de ödemeyeceksiniz. Eğer oyun oynamak isterseniz, bulut oyun hizmeti sunan bir firmaya abone olmanız gerekecek.

Peki bir anda bütün oyunları raflardan kaldırıp, sadece abonelikle oyun satsalar kabul eder misiniz?

Pazarlama teknikleri oyun dünyası için de geçerli. İnsanlar, alışmadıkları şeyleri yaygın şekilde kullanmazlar. Oyun dünyasının şu anda sürüklendiği yol, bizi bulut sistemlerinin işlemesini sağlayacak tek çözüme doğru götürüyor.

Abonelik sistemleriyle düzenli gelir elde etmeleri mümkün olacak. Oyun içi satın almalar, firmaların düzensiz gelirlerini oluşturacaklar. İç ekonomiye sahip olmayan oyunların sayısı giderek azalacak. Bu da oyunların içerik kalitesinde ciddi bir düşüş anlamına gelebilir. İşte burada yazının en başındaki noktaya geri dönüyor, Battle Royale gibi akımları göz önüne alıyoruz.

Call of Duty: Black Ops IV, bu dönüşümün en büyük sembolerinden birisi oldu. Oyunda hikaye modu yerine Battle Royale modu yer aldı. Ayrıca oyun içi satınalma seçenekleri de karşımıza çıktı. Bir kere ücret ödediğiniz oyuna DLC’ler haricinde ekstra oyun içi unsurlar için de ücret ödeyebiliyorsunuz. Şimdi Black Ops IV’ü bulut sistemi üzerinden aylık ödemeyle oynadığınızı hayal edin. Size bu abonelik paketinin yanında sunulacak avantajları düşünün…

Sonuç:

Böyle bir dönüşümün 1-2 yıl içerisinde gerçekleşmesi zor, ancak çok da beklemeyeceğiz. Bazı oyuncular, geleneksel aidiyet duygusunu yaşayamadıkları için firmalara karşı öfkelenecekler. Eninde sonunda işin içinde ticari kaygılar olduğundan, yeni nesil oyuncularla sistem değişmiş olacak. Bu süre zarfında bazı firmaların battıklarını, bazılarının da aniden yükseldiklerini göreceğiz.

Görüş, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.