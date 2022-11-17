Oyunlardaki 'Yükleniyor' Ekranı Neden Var?

Oyun dünyasında pek çok kişi için en büyük sabır taşı kuşkusuz 'Yükleniyor' ekranıdır. Peki, 'Yükleniyor' ekranı neden var? Gelin, nedenini detaylıca anlatalım.

Oyun dünyası yeni teknolojiler ve tekniklerle her yıl evrilmeye ve gelişmeye devam ediyor. Fakat oyunların başlangıcından bu yana değişmeyen tek bir şey var: Yükleme ekranı.

Oyunları başlattığımızda, kaldığımız yerden devam etmek istediğimizde veya bölümler arasında geçiş yaparken her oyunda yükleme ekranlarıyla karşılaşıyoruz. Peki, bu yükleme ekranları neden var?

"Yükleniyor" ekranı neden var?

Her bir video oyununda gördüğümüz yükleme ekranlarının aslında tek bir temel nedeni var: Oyunda göreceğimiz yazılardan bir ot parçasına, karakterimizin üzerindeki tek bir piksel renkten koca binalara kadar her şey bu süreçte bilgisayar tarafından ‘transfer ediliyor’.

Bu noktada “E biz oyunu zaten indirmedik mi, başka nereye transfer ediyoruz?” diye sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabıysa bir bilgisayarın çalışma mantığında yatıyor.

Yükleme ekranında neler yaşanıyor?

Bilgisayarımıza indirdiğimiz her şey, hard disk ya da SSD biçiminde olan depolama araçlarında kalıcı olarak saklanıyorlar. Fakat bu dosyalar, biz onları açmadıkça veya onlara ilişkin bir talep göndermedikçe bilgisayar tarafından işlenmiyor, sadece varlığını sürdürüyor.

Bunun için bir müzik ya da resim indirdiğiniz durumda, bu dosyaları açtığınızda neler yaşandığını kısaca anlatalım: Depolama biriminde bulunan dosyaların verileri, ‘geçici veri deposu’ olarak görev yapan DRAM’lere aktarılıyor. Hani bilgisayar özelliklerimizde 8 ya da 16 GB olarak yazan, ince dikdörtgen yapıdaki şu parçalara.

Oyunlarda ve akla gelebilecek her türlü işlemde de aynı süreç işliyor. Bir oyunda bulunan, ‘asset’ olarak adlandırılan tüm materyaller, oyunu çalıştıran kodlar ve kayıt dosyaları gibi tüm veriler, oyunu başlattığımızda ya da bir bölüm atladığımızda kalıcı depolamadan geçici depolamaya aktarılıyor.

HDD ve SSD arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor: Depolama biriminizin yazma hızı ne kadar yüksek olursa, veriler o kadar hızlı bir şekilde RAM’e aktarılıyor.

Peki dosyalar neden doğrudan SSD’den okunmuyor, DRAM’e ne gerek var?

DRAM olarak tanımlanan bu birimler, bir SSD’den bile binlerce kat daha hızlı veri okuma ve yazma hızına sahip. DRAM olmadan herhangi bir programı çalıştırmaya kalktığınızda, bunun için akla hayale sığmayacak süreler beklemeniz gerekirdi.

Bu hız o kadar yüksek ki, DRAM’e depolanan her bir veri RAM üzerinden sadece nanosaniyeler içinde işlenebiliyor.

Oyunların sistem gereksinimlerindeki RAM miktarı da bu yüzden kritik öneme sahip:

Oyunların sistem gereksinimlerine baktığınızda çok farklı seviyelerde RAM gereksinimleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu gereksinim, aslında bir oyunun çalışması için okunması gereken tüm kritik dosyaların toplam boyutunu söylüyor. RAM kapasitesi ne kadar yüksek olursa sistem, o kadar oyun dosyasını geçici hafızada depolayabiliyor, oyun çok daha akıcı bir şekilde çalışıyor.

RAM kapasiteniz yetersiz olduğunda ise oyun çok daha fazla takılacaktır. Bunun nedeni, RAM’iniz bu süre boyunca ‘eski’ sayılan verileri önce silmesinden ve yerine ekranda gözükecek yeni verileri getirmesinden kaynaklanıyor. Tabii işlemci ve ekran kartı da RAM’e gelen yeni verileri en baştan hesaplıyor.

İşlemcinin ve ekran kartının rolü ve önemi de yine bu noktada devreye giriyor:

İşlemcinizin gücünün önemi de işte bu noktada devreye giriyor. DRAM’e aktarılan tüm veriler, işlemciniz tarafından yönetiliyor. Oyunda ekrana nereye baktığınızda ne gördüğünüz, işlemciniz ve ekran kartınız tarafından yapılan hesaplamalar sayesinde ortaya çıkıyor. Hesaplama gücü ne kadar yüksek olursa, oyun performansı da o kadar iyi oluyor.

Yükleme ekranını hızlandırmak için ne yapabilirsiniz?

Yükleme ekranlarında daha az vakit geçirmek istiyorsanız, ilk yapmanız gereken şey öncelikle depolama biriminizi iyileştirmek olacaktır. Bir HDD kullanıcısıysanız, SSD’ye yükselterek ilk adımı atacaksınız.

Hazır hızlandırma konusu açılmışken, takılma gibi sorunlar yaşayanlara da bir tavsiye verelim. Eğer bu sorunla karşılaşıyorsanız, bu iki nedene bağlı olabilir: İşlemciniz/ekran kartınız ya da RAM kapasiteniz yetersizdir. Eğer oyunun sistem gereksinimlerindeki RAM miktarını karşılıyorsanız, sorun birinci nedene bağlı olacaktır.

Bu aşamada yine oyunların sistem gereksinimlerine bakarak sizin için en uygun olan parçaları seçebilir ve bilgisayarınızı yükseltebilirsiniz.