Kedi simülasyonu oyunu Stray'in yayımcı şirketinde kaos çıktı. Çatı şirketin aldığı karar doğrultusunda tüm oyun ekibi, istifasını verdi. Krizin nasıl çözüleceği belli değil.

Piyasaya sürüldüğü dönem büyük ses getiren kedi simülasyonu oyunu Stray'in yayımcısı Annapurna Interactive ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in edindiği bilgiye göre stüdyonun tüm çalışanları, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti.

Yaşanan anlaşmazlığın nedeni ise şirketin devredilmek istenmesi olarak açıklandı. Edinilen bilgilere göre Annapurna, Stray'i geliştiren Annapurna Interactive'i bağımsız bir şirket olarak devretmek istiyordu. Ancak çalışanların böyle bir ayrılığı istememeleri, süreci çıkmaza soktu.

Mevcut oyun ve projelere bir şey olmayacak

Bloomberg'e konuşan bir sözcü istifa haberini doğrularken, mevcut oyun ve diğer projelerin Annapurna bünyesinde kalmaya devam edeceğini söyledi. Ancak oyun bölümünde çalışan kalmadığı için en azından bir süreliğine Stray ve diğer oyunlar için çalışma yapılamayacaktır. Bu durumun oyuncuları nasıl etkileyeceği şimdilik belirsiz.

Bu arada; Annapurna Interactive, bir süredir yeni oyun projeleri üzerinde de çalışıyordu. Bu bağlamda; Blade Runner 2033: Labyrinth, Ghost Bike ve Wanderstop gibi projeler, şimdilik askıya alınmış gibi görünüyor. Bu oyunlarla ilgili neler yaşanacağını zaman gösterecek.