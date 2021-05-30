Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen fetih kutlamaları, sosyal mesafenin hiçe sayılması nedeniyle tepki çekti. İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümünün kutlandığı boğaz turunda maskesiz onlarca katılımcının bulunması, Twitter'da adeta topa tutuldu.

İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bir etkinlik, vatandaştan tepki topladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Mayıs’ta düzenlenen fasıllı boğaz turu, sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüntülere sahne oldu.

Onlarca kişinin katıldığı fetih kutlamalarında birbirine oldukça yakın konumlandırılan masalar dikkat çekti. Masalarda ya da ayakta eğlenceye katılanların bir kısmının maske takmamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte İstanbul Boğazı’nda yapılan o fetih kutlaması:

İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünün kutlandığı boğaz turunda müzikli eğlenceler düzenlendi ve yemek verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bünyesinde çalışan personelin katıldığı etkinlikte birbirine yakın masalar ve sosyal mesafe gözetmeksizin yan yana ayakta duran davetliler, vatandaşın olumsuz tepkisini çekti. Kameralara yansıyan kutlama görüntülerinde maske takmayan birçok davetliye rastlandı. İşte koronavirüsü reddedercesine düzenlenen etkinliğe Twitter’dan gelen tepkiler:

“Ailelerimizi göremiyoruz”

“Mekanlar neden kapalı?”

“Olan, vatandaşa oldu”

“Bize niye ceza yazılıyor?”

Teknede gerçekleştirilen etkinliğin İstanbul’un Fethi yıl dönümü kutlamalarının 3. günü kapsamında yapıldığı ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı birkaç gün önce ise Sultanahmet’te konserler düzenlemişti. Ülkemizde COVID-19 salgınının henüz konser ve kutlama yapabilecek kadar kontrol altına alınmamış olması nedeniyle birçok kişi, bu tarz etkinliklerin kat edilen yolu sıfırladığına dair ifadelerde bulundu. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı eğlence, Twitter alemini oldukça kızdırdı.