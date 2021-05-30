AVM ve Zincir Marketlere Yeni Sınırlamalar Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlandırılmasını istediği yasa teklifi çalışmalarına göre zincir marketlerin ve AVM’lerin işleyişine bazı sınırlandırmalar getirilecek. Özellikle zincir marketlerin açılış saatler, sattığı ürünler ve nerelere açılabilecekleri üzerine birçok düzenleme getirilecek. Bu şekilde pandemi döneminde etkinliği azalan küçük esnafın gelirinde artış sağlanması hedeflenecek.

Yakın zamanda pandemi döneminde batma noktasına gelen küçük esnafı korumak amacıyla bir yasa tasarısı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışveriş merkezleri ve zincir marketleri kapsayan kurallara düzenleme getirecek yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yürürlüğe girdiği takdirde bu yasalar, alışveriş yaptığımız büyük kuruluşların işleyişinde birçok değişikliğe sebep olacak.

Yeni kurallarla birlikte pandemi döneminde kan ağlayan küçük esnafın ekonomik anlamda toparlanması hedeflenecek. Zincir marketlerin açılabileceği lokasyonlara sınırlamalar getirilecek. Bu işletmelerin bazı ürünleri satma hakkına yeni şartlar getirilecek. Ayrıca yeni AVM’lerin arasında en az 5 kilometre mesafe olması gerekecek.

Yapılacak düzenlemeler, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ilgili milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla değerlendirilecek. Daha sonra meclise taşınacak yasalar, yürürlüğe girmesiyle özellikle zincir marketlerde büyük değişiklikler yaratacak.

AVM ve zincir marketlerin kapalı olduğu saatler düzenlenecek:

Hafta sonu yasaklarında açık olan zincir marketler, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak. Böylece bakkal, manav gibi yerel esnafların etkinliği artacak. Hatta bir diğer öneriye göre zincir marketler, pazar günleri tamamen kapalı olacak. AVM’lerin haftanın bir günü kapalı olup olmayacağı konusuysa ekonomik nedenlerden dolayı hâlâ tartışılıyor.

Yeni yasa tekliflerine göre AVM ve zincir marketlerin arasındaki mesafe de sınırlandırılacak. Yeni açılacak bir AVM’nin başka bir AVM’ye 5 kilometreden yakın olmaması şart koşulacak. Bakkallarla aynı mahallede zincir market şubesi açmak için 200 metre mesafe gerekecek. İki dükkan aynı bulvarda olduğu takdirde ise yakınlık sınırı, 2 kilometre olarak belirlenecek.

Aynı market zincirinin şubeleri, aynı sokakta açılamayacak. Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde ise hiçbir zincir market şubesi açılamayacak, böylece köy bakkallarının etkinliği artacak. Bir yerin nüfusundaki her 5 bin kişide 1 market şubesi açılabilmesi de değerlendirilmekte olan kurallar arasında.

Zincir marketlerin çoğu, sigara satışı yapamayacak

Yeni düzenlemeler, bazı ürünlerin satışına getirdiği sınırlamalarla tartışmalara neden olacak. Zira yasa teklifine göre birçok zincir market şubesi artık tütün, mobilya, beyaz eşya, elektronik cihaz satışı yapamayacak. Sadece 500 metrekare ve üzeri alana sahip şubeler bu ürünlerin satışını yapabilecek. Yani çokça alınan sigaralar, çoğunlukla bakkallardan alınabilecek.