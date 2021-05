Papers, Please Sevenlerin Hoşuna Gidebilecek 8 Oyun

Çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Twitch yayıncıları ve YouTuber’lar sayesinde yeniden yıldızı parlayan Papers, Please; point and click türünde yapılmış en iyi simülasyon oyunlarından biri. Bu içeriğimizde bir Papers, Please olmasa da benzer deneyimi yaşatan oyunları sıralıyor ve yakından bakıyoruz.

2013 yılında çıkış yapan Papers, Please ilk başta basit bir oynanışa sahipmiş gibi görünse de; Grestin sınır kapısında her geçen gün daha da zorlaşmaya başlıyor. Son dönemde Twitch yayıncıları ve YouTuber’lar arasında popülerleşen Papers, Please bizleri 1980’lerin Rusya temsili olan kurmaca ülke Arstotzka sınırlarında görev yapmaya davet ediyor.

Sadece fare ile oynanabilen point and click tarzı Papers, Please bir sınır kontrol görevlisinin yaşadığı stresi anbean bizlere yaşatmayı başarıyor. Eğer Papers, Please benzeri oyun arıyorsanız, bu listemizde Papers, Please benzeri deneyim sunan bazı oyunları sizler için sıralıyoruz.

Papers, Please benzeri oyunlar:

Yes, Your Grace

Beholder

This is the Police

Please, Don’t Touch Anything

Death and Taxes

Not For Broadcast

Reigns: Her Majesty

Not Tonight

Nükteli bir 'kral olursam nasıl olurum' simülasyonu: Yes, Your Grace

Geliştirici: Brave At Night

Çıkış yılı: 2020

Metacritic: 75

Fiyatı: 32 TL

Kral olma simülatörü olarak nitelendirebileceğimiz Yes, Your Grace, verdiğimiz kararların oyun dünyasına etki ettiği, güzel bir hikâyeye sahip bir yönetme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Genel oynanış bakımından; günlerimizi çoğunlukla saraya istekte bulunmaya gelen halkın şikayetlerini dinlediğimiz Yes, Your Grace; bu sorunlara bulacağımız en iyi çözümler doğrultusunda ilerliyor. Orta Çağ temalı point and click bir simülasyon oyunu arıyorsanız, Yes, Your Grace hikâyesi ile birkaç saatliğine de olsa sizi gerçek dünyadan uzaklaştırmayı başaracaktır.

Göredv bilinci ve vicdan çatışmasını yaşatan Beholder:

Geliştirici: Warm Lamp Games

Çıkış yılı: 2016

Metacritic: 75

Fiyatı: 18 TL

Papers, Please gibi çıkışının birkaç sene ardından popüler olan Beholder, oyunun genel dünyası açısından da Papers, Please’e bir hâyli benziyor. Totaliter bir düzene sahip ülkede geçen Beholder’da, devletin görevlendirdiği denetleyici bir memur olarak oynuyoruz. Yani bir nevi devlet kontrollü apartman yöneticiliği yapıyoruz. Beholder olarak apartmandaki görevimiz ise kiracıların her hareketini izleyip dairelerini onlar yokken denetlemek ve yaşam tarzları hakkında her şeyi kayıt altına almak. Görev bilinci ve vicdan çatışmasının epey bir yaşandığı Beholder, sadece bu yönden bile Papers, Please’e epey bir benziyor.

Bir polis şefi olarak neler yapabileceğinizi görün: This is the Police

Geliştirici: Weappy Studio

Çıkış yılı: 2016

Metacritic: 66

Fiyatı: 25 TL

Listemizdeki bir diğer yönetim simülasyonu olan This is the Police, bizi bu sefer direkt olarak polis güçlerinin başına geçiriyor. Adı rüşvet skandalına ve mafya ile işbirliğine karışan polis şefi yerine göreve geldiğimiz bu oyunda, ihbarlara cevap vererek şehrin güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve polis kuvvetlerini yönetiyoruz. Tabii oyun genel olarak sadece “olay yerine intikal etmek” ile sınırlı değil. Oyun genelinde yolsuzlukların ön planda olduğu bir hikâye de bizlere eşlik ediyor.

Bu oyunun yapma dediğini yapmakta fayda var: Please, Don’t Touch Anything

Geliştirici: Four Quarters

Çıkış yılı: 2015

Metacritic: 75

Fiyatı: 10 TL

Papers, Please genel olarak stresli bir oyun. Please, Don’t Touch Anything’de de bu stresi sonuna kadar hissediyoruz. Oyunun mantığı ise Papers, Please gibi başta çok basit görünüyor. Arkadaşımız banyo yapmak için gidiyor ve bizi üzerinde bizleri basmaya davet eden kırmızı bir butonun bulunduğu panel ile baş başa bırakıyor ve giderken de hiçbir şeye dokunmamamız gerektiğini söylüyor. Tabii bu kırmızı butona kaçınılmaz olarak basıyoruz. Bu noktadan sonra ise oyun oldukça karmaşık bir bulmacaya dönüşüyor ve bastığımız tuşlara göre onlarca farklı son bizleri karşılıyor.

Death Note animesindeki ölümün kendisi olsanız nasıl olur? Death and Taxes

Geliştirici: Placeholder Gameworks

Çıkış yılı: 2020

Metacritic: -

Fiyatı: 22 TL

Papers, Please’de başkalarının ülkeye girip giremeyeceği konusunda söz sahibi oluyorduk. Death and Taxes’da ise diğer insanların direkt hayatları üzerine söz sahibi oluyoruz, çünkü bu oyunda Azrail olarak görev yapıyoruz. Death and Taxes’ın oynanış mantığı ise çok basit: oyundaki patronumuz Kader, her gün bize bazı insanların dosyalarını yolluyor ve biz de uygun kişilerin dosyalarını ölümün işareti ile işaretliyoruz. Tabii gün içerisinde öldürmemiz gereken belirli insan sayısı bulunuyor. Bu yüzden seçimlerimizi akıllıca yaparak ölmeye en uygun kişilerin canlarını almaya çalışıyoruz.

Bu kez canlı yayın akışını kontrol ettiğimiz bir rejiyiz: Not For Broadcast

Geliştirici: NotGames

Çıkış yılı: 2020

Metacritic: -

Fiyatı: 40 TL

Bir nevi Papers, Please ve Five Nights at Freddy’s oyunlarının karışımı olan Not For Broadcast, bizleri canlı yayın akışını kontrol ettiğimiz reji koltuğuna oturtuyor. Oldukça yeni bir oyun olan Not For Broadcast, şu an erken erişim aşamasında olmasına rağmen oldukça olumlu geri dönüşler almış durumda. Listedeki birçok oyun gibi baskıcı rejimin hüküm sürdüğü bir dünyaya sahip olan Not For Broadcast, canlı yayın akışını yönetmeye çalışırken yayın akışını sabote etmeye çalışanlarla da savaştığımız bir oyun.

Bir kraliçe olarak ülkeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz: Reigns: Her Majesty

Geliştirici: Nerial, Synaptic Technology Systems

Çıkış yılı: 2017

Metacritic: 81

Fiyatı: 6,20 TL

Listedeki diğer oyunlara nazaran oldukça farklı bir yönetim simülasyonu olan Reigns: Her Majesty, basit oynanışı ve sürekli baştan başlamak zorunda kaldığımız rouge-like havası ile oldukça eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bir kraliçe olarak imparatorluğumuzu ayakta tutmaya çalıştığımız bu oyunda deneme yanılma yöntemi ile kendimiz ve krallığımız için en iyi kararları vermeye çalışıyoruz. Bu dünyada verdiğimiz kararlar ise krallığımızın durumunu, ailemizi, kendimizi ve genel hikâyeyi oldukça fazla etkiliyor.

İngiltere'nin Brexit'ini ağır ti'ye alan Not Tonight:

Geliştirici: PanicBarn

Çıkış yılı: 2018

Metacritic: 71

Fiyatı: 32 TL

Genel oynanış mantığı bakımından Papers, Please ile epey bir benzerlik taşıyan Not Tonight, sınır görevlisi yerine gece kulüplerinde güvenlik görevlisi olduğumuz bir oyun. Kapısında beklediğimiz mekâna girmek isteyen yüzlerce insan ile uğraştığımız oyunda tıpkı Papers, Please’de olduğu gibi vatandaşların kimliklerini, belgelerini ve diğer dökümanlarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Brexit konusuyla da epey bir dalga geçen Not Tonight, İngiltere’nin göçmen sorunlarına ince ince gönderme yapıyor.

Papers, Please benzeri basit simülasyon oyunlarına yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Papers, Please’in bir de oyundan sonra çıkan oldukça başarılı bir kısa filmi de bulunuyor. Buradan, Papers, Please indirmeden oyunun kısa filmine ulaşabilirsiniz. Son olarak Papers, Please benzeri sevdiğiniz oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.