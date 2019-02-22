Paranoid Android'in Yeni Sürümünün Betası Yayınlandı

Android kullanıcılarının sıkça kullandığı ROM'lardan Paranoid Android'in yeni sürümünün betası Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Essential Phone gibi cihazlar için yayınlandı.

Android Oreo’nun geliştirme sürecinden sonra oluşan ufak bir boşluktan sonra Paranoid Android, Android Pie ROM’u ile geri dönüş yaptıklarını açıkladı. ROM’un desteklediği cihazlar arasında Xiaomi POCO F1, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 5 ve Xiaomi Mi Mix 2S bulunurken, beta sürümü ise Essential Phone, OnePlus 6, OnePlus 6T ve Moto G5 Plus için kullanıcılara sunuldu.

İşte Paranoid Android’in yeni sürümüyle birlikte gelen bazı özellikler:

OTS: On The Spot. Hızlı ipucu sistemi. ‘Snackbar’ tasarımı kullanarak kullanıcıların değişikliklerden daha çabuk haber olması.

Farklı batarya tasarımı ile seçeneğin kullanıcıya sunulması. Aktif hale getirmek için Ayarlar – Batarya (Pil)

Cep modu: Telefonun cebinizdeyken sizden habersiz bir şekilde açılmasını önleyen bir mod.

Hızlı şarj göstergesi.

Tek parmak ile hızlı ayarlara ulaşabilme.

Geniş yeniden başlatma seçenekleri.

Çift dokunuş ile ekran kilidini aktifleştirme.

Yeni ve daha iyi ekran yakınlaştırma seviyeleri.

Düzeltilmiş durum çubuğu bildirimleri.

Şu an beta durumunda olan bu özellikler Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Essential PH-1 cihazlar için uygun durumda. Diğer telefon sahipleri de önümüzdeki günlerde bu özelliklere kavuşabilecek.