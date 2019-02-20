Xiaomi Mi 9, Erken Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi

Xiaomi'nin son amiral gemisi telefonu Mi 9, erken siparişe açıldıktan sonra dakikalar içinde tükendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bugün son amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 9’u satışa sundu. Şirket, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamaya sahip olan standart versiyonu 446 dolara satmasıyla birçok kişiyi şaşırttı. Önceden çıkan haberlerde telefonun çıkış fiyatının 500 dolar olacağı tahmin ediliyordu. Ön siparişi 15 dolar karşılığında açılan telefon dakikalar içerisinde tükendi.

Telefonun özelliklerine bakacak olursak, 6,39 inçlik Samsung AMOLED ekrana sahip ve batarya kapasitesi 3.300 mAh değeriyle nispeten düşük sayılabilecek bir seviyede. Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 855 SoC'den alıyor.

Birçok kullanıcı için telefonun en önemli yeri olan kamera tarafına baktığımızda, Mi 9 üç adet arka kameraya sahip. Bunlardan ana kamera 48 MP’lik Sony IMX586, diğeri 12 MP’lik portre kamerası, üçüncüsü ise 16 MP değerindeki süper geniş açı kamerası. Xiaomi Mi 9, DxOMark’dan aldığı 112 puan ile Google Pixel 3 ve iPhone XS’i de gölgede bırakıyor. Telefonun satışı 26 Şubat’ta başlayacak.