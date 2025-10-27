Tümü Webekno
Unutulmaz Korku Filmi Serisi Paranormal Activity'nin Oyunundan İlk Fragman Geldi [Video]

Efsane korku filmi serisi Paranormal Activity'den esinlenen oyun Paranormal Activity: Threshold'dan ilk fragman paylaşıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk filmi 2007 yılında çıkan Paranormal Activity, bir neslin rüyalarına giren bir korku filmi serisi olmayı başarmıştı. Şimdi ise bu seriyi sevenleri çok mutlu edecek bir gelişme yaşandı. İkonik filmlerden esinlenen Paranormal Activity: Threshold oyunundan ilk fragman resmen yayımlandı.

Paranormal Activity oyunu, DarkStone Digital tarafından geliştiriliyor ve DreadXP tarafından yayımlanıyor. Tıpkı filmlerde olduğu gibi oyunda da el kamerasıyla çekilmiş bir yaklaşım sergileniyor. Videoya baktığımızda oyuncuları gerim gerim gerecek bir yapım olacağını görebiliyoruz.

Paranormal Activity: Threshold fragmanı

Oyunda ciddi bir tadilata sahip olan bir ev satın alan** bir çiftin yaşadıkları** konu ediniliyor. Bu ev, tahmin edebileceğiniz gibi doğa üstü varlıklarla dolu. Evin kapılarından köşelere kadar her yerde korkunç olaylar yaşanıyor. Steam’deki açıklamaya göre yapım, birden fazla zaman çizelgesinde oynanabilecek, doğa üstü varlıklar ile iletişim kurulup onların avlanabileceği bir yapım olacak.

Oyun hakkındaki elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar. Steam sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir ve Paranormal Activity: Threshold’u istek listenize ekleyebilirsiniz. “Yakında” ifadeleri yer alsa da tam çıkış tarihi hakkında maalesef bir bilgi bulunmuyor. Sadece PC için sunulacak bir oyun olduğunu da son olarak ekleyelim.

