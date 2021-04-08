Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Paribu'nun dün gece hacklendiği iddia edilmiş, kullanıcılar sosyal medyada yaşadıkları sorunları dile getirmişti. Paribu, güvenlik zafiyetine ilişkin iddiaları yalanladı.

Cüzdanlarındaki kripto para birimlerinin BTC'ye dönüştürüldüğünü ya da kontrolleri dışında transfer edildiğini belirten Paribu kullanıcıları, bu durumu siber saldırıya bağlayıp hacklenme iddialarını gündeme getirmişlerdi. Twitter viral olan iddialar, bizzat Paribu tarafından yalanlandı.

Kullanıcı veri ve varlıklarının "kesintisiz olarak uygulanan protokol ve prosedürlerle muhafaza edildiğini" belirten Paribu, Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile iki faktörlü doğrulama sisteminin tercih edilmesi ve kaynağı belirsiz yazılımlar kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Paribu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Daha fazla detay için Paribu ile iletişim halindeyiz, aldığımız yanıtı sizlerle paylaşacağız.