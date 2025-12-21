Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Diablo IV'ü Tahtından Eden Path of Exile 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Kendi türünde Diablo IV'ün oyuncu sayısını fazlasıyla aşan ve erken erişim sürecinde olmasına rağmen büyük ilgi gören Path of Exile 2'ye dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Diablo IV'ü Tahtından Eden Path of Exile 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ve türünün en önemli örneklerinden biri olan Path of Exile'ın mirasını devralan Path of Exile 2, karanlık fantezi evrenine yepyeni bir soluk getiriyor.

Serinin bu yeni oyunu, ilk oyunun sunduğu derinliği korurken, çok daha gelişmiş grafik motoru, yenilenmiş yetenek sistemi ve taktiksel savaş mekanikleriyle oyunculara modern bir ARPG deneyimi vaat ediyor. Yıllardır süren bekleyişin ardından Wraeclast'e geri dönmek isteyenler için Path of Exile 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Path of Exile 2 fragmanı

Path of Exile 2 konusu

2

Path of Exile 2, ilk oyundaki olaylardan 20 yıl sonrasını konu alıyor. İlk oyunun finalinde Kitava'nın yenilmesiyle oluşan güç boşluğu, Wraeclast kıtasında yeni bir kaosun fitilini ateşlemiş durumda. Yozlaşma (Corruption) bir kez daha toprakları sararken, medeniyetin kalıntıları arasında güç arayan yeni tehditler ortaya çıkıyor.

Oyuncular, bu karanlık dünyada hayatta kalmaya çalışan ve yükselen bu yeni kötülüğe karşı duran sürgünleri canlandırıyor. Hikâye, 6 bölümden (Act) oluşan tamamen yeni bir senaryo modu üzerinden anlatılıyor.

Path of Exile 2 nasıl bir oyun?

3

Path of Exile 2, izometrik kamera açısına sahip, "Hack and Slash" türünde bir aksiyon rol yapma oyunudur. Türün atası Diablo serisine rakip olarak görülen oyun, derinliği ve karmaşıklığı ile ünlüdür.

  • Taktiksel Savaş: İlk oyuna kıyasla savaşlar biraz daha yavaş, "tok" ve taktikseldir. Artık her sınıfın bir "Dodge Roll" (Kaçınma taklası) yeteneği var, bu da boss savaşlarını daha yetenek odaklı kılıyor.
  • Sınıflar ve Yetenekler: Oyunda toplam 12 karakter sınıfı bulunuyor (6'sı eski, 6'sı tamamen yeni). İkonik "Pasif Yetenek Ağacı" (Passive Skill Tree) 1500'den fazla yetenekle geri dönüyor ancak artık "Dual Specialization" (Çift Uzmanlık) imkânı sunuyor.
  • Yetenek Mücevherleri (Skill Gems): Yetenek sistemi basitleştirilerek eşyalar (zırh/silah) üzerindeki soket zorunluluğu kaldırılmış durumda. Artık yetenek taşları kendi içlerinde soketlere sahip.

Path of Exile 2 çıkış tarihi

4

Path of Exile 2, 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla tüm dünyada erken erişim sürecine başladı.

Oyun şu an oynanabilir durumda ancak henüz 1.0 yani tam sürüm olarak yayınlanmadı. Geliştirici ekip, oyunun tam sürümünün çıkış tarihi için net bir gün vermemekle birlikte, erken erişim sürecinin en az 6 ay süreceğini belirtmişti. Bu da tam sürümün muhtemelen 2025'in ikinci yarısında geleceğine işaret ediyordu ama 2025'in sonlarına geldiğimiz bugünlerde hâlâ bu konuda bir gelişme yok.

Path of Exile 2 hangi platformlarda var?

5

  • PC

Path of Exile şu anda sadece PC platformundan oynanabiliyor olsa da tam sürüme çıkmasıyla birlikte yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'e de gelecek.

Path of Exile 2 fiyatı ne kadar?

6

Platform Fiyat
Steam (PC) 29.99$

Path of Exile 2 sistem gereksinimleri

7

Minimum Önerilen
İşlemci Intel® Core™ i7-7700 / AMD™ Ryzen 5 2500x Intel® Core™ i5-10500 / AMD™ Ryzen 5 3700X
Ekran Kartı NVIDIA® GeForce® GTX 960 (3GB) / Intel® Arc™ A380 / ATI Radeon™ RX 470 NVIDIA® GeForce® RTX 2060 / Intel® Arc™ A770 / ATI Radeon™ RX 5600XT
RAM 8 GB 16 GB
Depolama 100 GB kullanılabilir alan 100 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10
Oyun Oynarken Neden Zaman Daha Çabuk Geçiyor Gibi Hissediyoruz? (Yaşamayan Yoktur) Oyun Oynarken Neden Zaman Daha Çabuk Geçiyor Gibi Hissediyoruz? (Yaşamayan Yoktur)
Oyun Fiyatları Cep Yakarken Oyun İçi Harcamalar Neden Bize "Çerez Parası" Gibi Geliyor? Oyun Fiyatları Cep Yakarken Oyun İçi Harcamalar Neden Bize "Çerez Parası" Gibi Geliyor?
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: e-Devlet, Size En Yakın Şarj İstasyonlarını Göstermeye Başladı!

Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: e-Devlet, Size En Yakın Şarj İstasyonlarını Göstermeye Başladı!

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim