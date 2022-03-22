Peak Games'in 2019 yılında 41 televizyon kanalında eş zamanlı yayınladığı ancak sonrasında çalıntı olduğu anlaşılan reklam filmiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Peak Games, davanın sona erdiğini ve ajansın haksız bulunduğunu belirtti.

2010 yılında iki Türk girişimcinin kurduğu, 2020 yılında mobil oyun devi Zynga'ya satılan Peak Games, 2019 yılında tüm Türkiye'nin dikkatini topladığı bir reklam filmiyle karşımıza çıkmıştı. 41 televizyon kanalında aynı anda yayınlanan reklam, yayınlanmadan önceki süreçte yaratılan heyecan ile dikkat çekmiş, sonraki süreçte ise çalıntı oluşu nedeniyle gündeme oturmuştu.

Peak Games, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda reklam filminin çalıntı olduğundan haberdar olmadıklarını ifade etmiş, reklam filmini oluşturan ajansa hem Türkiye'de hem de ABD'de dava açılacağını duyurmuştu. 3 yıldır devam eden süreç, an itibarıyla son bulmuş gibi görünüyor. Zira Peak Games, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmış durumda.

"Ajansa açtığımız davayı kazandık"

Söz verdiğimiz gibi sonucu buradan paylaşıyoruz. Üç yıl önce büyük bir heyecanla yayınladığımız ancak daha sonra çalıntı olduğunu öğrendiğimiz reklam filmiyle ilgili açtığımız dava bugün neticelendi. Mahkeme, reklam filminin özgün olmadığını onayladı, ajansa açtığımız davayı kazandık. Karar, haklılığımızın tescillenmesinin yanı sıra yaratıcı işlerde özgünlüğün önemini de vurguladığı için çok mutluyuz.

Peak Games, dava süreci ile ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı iddialara göre şirket, bu dava kapsamında 10 milyon liranın üzerinde tazminat kazandı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olursa, sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız...