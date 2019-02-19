18 Şubat akşamı, Türk televizyonlarında ender görülen bir olay yaşandı. Tüm kanallar aynı anda tek bir reklamı gösterdiler. Elbette bu reklam filmi de sosyal medyanın markajına girdi.

Tüm televizyon kanallarında aynı anda yayınlanan Peak reklamı, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Tartışmaların odak noktasında ise reklam fikrinin Audi tarafından 2017’de yayınlanmış bir filmden uyarlanmış olması yatıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Peak, artmaya başlayan “uyarlama, çalıntı” gibi tepkilerin önüne geçmek istedi. Açıklamaya göre şirket, reklam filminin uyarlama olduğundan haberdar edilmemişti. Filmi hazırlayan ajansla hukuki süreç başlattıklarını söyleyen Peak, sosyal medyada ikinci bir şok yaşatmış gibi görünüyor.

Peki sosyal medya kullanıcıları hem filme hem de sonraki sürece nasıl tepkiler gösterdiler? Gelin birlikte bakalım: