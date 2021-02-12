Instagram hesabında Yahudileri aşağılayan bir paylaşım yapması sonrası The Mandalorian'ın oyuncu kadrosundan çıkarılan Gina Carano'nun ardından şimdi de Pedro Pascal'ın eski bir paylaşımı gündem oldu. Twitter'da pek çok kullanıcı, söz konusu paylaşımında Nazi Almanyası ile ABD'yi benzeten Pedro Pascal'ın da seriyle ilişiğinin kesilmesini istiyor.

The Mandalorian serisinin yıldız oyuncularından Gina Carano, Instagram Hikayeler'de yaptığı bir paylaşım sonrası büyük tepki toplamıştı. Gündem olan paylaşım sonrası Lucasfilm ani bir açıklama ile Carano'nun artık şirket ile bir ilişkisinin kalmadığını belirtmişti.

Yahudileri aşağılayan paylaşım hakkında açıklama yapan Lucasfilm, Gina Carano'nun insanları bu şekilde aşağılamasının iğrenç ve kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Henüz bu haber The Mandalorian seyircilerinin ve sosyal medyanın gündeminden düşmemişken, yeni bir paylaşım gündeme geldi. Bu kez eski bir paylaşımıyla gündem olan isim The Mandalorian'ın başrolü Pedro Pascal oldu.

ABD - Nazi Almanyası benzetmesi:

Paylaşımı görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Pedro Pascal'ın 2018'de yaptığı paylaşımda, Nazi toplama kamplarında tutsak olan çocukların yer aldığı bir fotoğraf ile birlikte ABD'de hapishanelerde tutulan çocukların yer aldığı bir başka fotoğraf bulunuyor. Pascal, bu gönderiyi 'This is America' ifadesi ile paylaşmış ve ABD'nin çocuk mahkumları ve yönetimi ile Nazi Almanyası arasında bir benzetme yapmış.

Gina Carano'nun Lucasfilm ile ilişiğinin kesilmesi ve The Mandalorian'ın kadrosundan çıkarılması sonrası duruma karşı tepki gösteren ve içlerinde Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile muhafazakar yorumcu Ben Shapiro gibi isimlerinde bulunduğu bir kesim, Pedro Pascal'ın 2018 tarihli paylaşımının da politik ve kışkırtıcı bir paylaşım olduğunu iddia etti. Tüm bu gelişmeler sonrası #FirePedroPascal Twitter'da gündeme girdi.

Olay ile ilgili Pedro Pascal'dan ya da Lucasfilm'den herhangi bir açıklama gelmezken konuyla ilgili tepkiler giderek artmaya başladı. Gina Carano'nun açık hakaret ve aşağılama içeren paylaşımı ile bu benzetmenin aynı şey olduğunu savunan Twitter kullanıcıları, konuyu gündemde tutmaya devam ediyor.

Pedro Pascal'ın paylaşımına gelen bazı tepkiler:

'Disney+, Yahudi soykırımı benzetmesi yapan tüm oyuncuları derhal kovmalı'

'Lucasfilm ve Disney+ bir oyuncuyu Nazi Almanyası benzetmesi sebebiyle kovdu, fakat aynı şeyi Pedro Pascal da yaptı ve hala bu şirketlerin bir çalışanı.'

'Eğer Disney Gina Carano'yu Nazi Almanyasına yönelik siyasi nefret söylemi sebebiyle kovuyorsa, Pedro Pascal'ı da Senatör Ted Cruz'u hedef göstermesi sebebiyle kovmalı.'

Disney'in Amerikan siyasetini Nazi Almanyasına benzeten Pedro Pascal'ı kovmamış olması ilginç.