Geçtiğimiz günlerde Pegasus’tan seyahat tutkunlarını oldukça üzen bir haber geldi. Kabin bagajları konusunda yolculara sınırlama getiren bu uygulamanın detaylarına ve diğer hava yollarındaki duruma bu içerikte değineceğiz.

Pegasus, geçtiğimiz günlerde "Pegasus Light Paket" adlı yeni bir seçeneği başlatma kararı aldı. Kabin bagajı hakkına yönelik önemli değişiklikler yapan bu uygulama, seyahat tutkunlarını epey üzdü.

Bu paket dahilinde, alınan bilete ek olarak yalnızca 3 kg ağırlığında ve ön koltuk altına sığacak boyuttaki bir çanta için izin verilirken, kabin bagajı hakkı sunulmuyor.

Ayrıca Pegasus, 14 Şubat 2024 tarihinden sonra alınan biletler için geçerli olan bu uygulamanın sadece dış hat uçuşlarını kapsayacağını ve iç hatlarla bağlantılı uçuşların da bu uygulamaya dahil olacağını belirtiyor.

Biletlerde kırmızı ve yeşil renk ile kabin bagajı hakkı belirtilecek!

Yolcuların biniş kartlarında kabin bagajı hakkı kırmızı veya yeşil renkle belirtileceği ve kabin bagajı hakkı olmayan yolcular kabin bagajıyla uçağa bindikleri takdirde parça başına 50 euro ceza ödeyeceği söyleniyor.

Light paket dahilinde izin verilen 3 kg ağırlığı geçmeyecek 40x30x15 cm boyutlarındaki çantalar, uçuşa kabul edilecek.

Pegasus, herkese göre uçuş opsiyonu sunmak için böyle bir uygulamaya gittiğini söylüyor.

Yani firma, bagajı olmayan yolcu ile bagajı olan yolcunun aynı fiyatı ödemesinin dezavantaj yarattığı ve bu durumun önüne geçmek adına böyle bir uygulamaya gidildiği mesajını vermeye çalışıyor.

Bu sebeple Pegasus, 4 farklı uçuş seçeneği sunarak herkesin ihtiyacı olan kadar ödeyerek uçmasını sağlamaya çalıştığını söylüyor.

Diğer hava yollarında durum nasıl? SunExpress’te de benzer bir uygulama var.

Farkıysa, Pegasus’ta 3 kg olan kişisel çanta hakkının SunExpress’te 4kg olması. Ayrıca Pegasus diğer tüm paketler için 20 kg uçak altı bagaj hakkı sunarken SunExpress’te bu bagaj hakları pakete göre sırasıyla 30, 35 ve 40 kg olarak değişiyor.

İki firma için de 15 Şubat 2024 tarihi için İzmir- Berlin uçuşuna bir bakalım.

Ödeme seçeneğine gelindiğinde ve SunLight paket seçildiğinde “tarifeyi düşür” ibaresi çıkarak bilet ücretinden 10 euro eksiltildiği görünüyor. Pegasus’un sitesindeyse yalnızca tarife fiyatları görünmekte ve Light paket ile kabin bagajı hakkı Eko paket arsında 1.000 TL fark dikkat çekmekte.

Tabii her ne kadar benzer uçuşlar için bu detayları incelemiş olsak da hava yolu şirketlerinin fiyatlandırma politikaları talebe göre şekillendiğinden, SunExpress daha ucuz ya da Pegasus daha pahalı vb. bir yorum yapmak doğru olmayacaktır.

Bir de Türk Hava Yolları’na bakalım. THY ve AJet böyle bir uygulamaya gitmemiş.

İki firma da 3 çeşit paket sunuyor ama ileride rakiplerini izlerler mi bilinmez.

Yabancı şirketlerde de benzer uygulamalar var. Örneğin Ryanair fiyatları ucuz tutmak için çılgınca girişimlerde bulunmasıyla biliniyor!

Ucuzluğu ile nam salmış olan Ryanair’ın öncelikli amacı uçuşlarını ucuzlatabildiği kadar ucuzlatmak. Pegasus’un uyguladığı kabin bagajsız seçeneği yıllardır uyguluyor.

Buna ek olarak Ryanair sırf maliyetleri düşürerek daha ucuz ve dolayısıyla daha çok bilet satmak için yıllar içinde çılgınca denebilecek girişimlerde bulundu.

Örneğin, ayakta yolcu almak, “şişman” yolculardan ekstra ücret almak ya da tuvaletleri kaldırarak daha fazla koltuk açmak gibi planlarını açıklamıştı.

Bu çılgınca planlarını uygulamaya geçiremese de Ryanair kabin bagajını kaldırmak gibi girişimlerde bulunuyor. Amacı düşük maliyete daha fazla bilet satmak.

Peki hava yolları neden bu uygulamalara yöneliyor? Birkaç olası sebebi var!

Birinci sebep, Pegasus’un da dediği gibi yolculara farklı fiyat seviyeleri sunmak. Uçuş paketlerini kabin bagajını kısıtlamak ve benzeri şekillerde çeşitlendiren firmalar bu şekilde yolcularına farklı opsiyonlar sunmayı amaçlıyor.

Bu şekilde hava yolu firmaları, müşterilerine fiyat bazında farklı seçenekler sunarak, rakiplerine karşı da rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor olabilir.

Diğer olası sebep, düşük fiyata uçuş deneyimi sunabilmek için maliyetleri düşürmeye çalışmak. Buna ek olarak, kabin bagajı hakkını satılabilir bir opsiyon hâline getirerek ek bir kazanç sağlamak da seçenekler arasında tabii.

Ayrıca uçak içindeki ekibin iş yükünü azaltmak ve ekibin iş gücünü farklı alanlarda kullanabilmek adına böyle bir uygulamaya gidilmiş olabilir.

Sizce Pegasus neden böyle bir uygulamaya gitmeye karar vermiş olabilir?

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: