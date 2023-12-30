Obilet, Türkiye'de satılan en ucuz ve en pahalı uçak ve otobüs biletlerini açıkladı. Ayrıca Türkiye'deki toplam otobüs ve uçak yolcu sayısı da açıklandı.

Türkiye'nin en popüler bilet satış platformlarından Obilet, 2023 yılının seyahat istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan veriler, Türkiye'de en fazla bilet araması yapılan güzergahı, en ucuz otobüs biletini, en ucuz uçak biletini ve vizesiz ülkelere olan ilgi artışını ortaya çıkarmış oldu. İşte bu yıl satın aldığımız en ucuz ve en pahalı biletler ve yurt içi-yurt dışı seyahat trendlerimiz.

En ucuz otobüs bileti 10 TL, en ucuz uçak bileti ise 193 TL oldu

2023 yılında Obilet tarafından satılan en ucuz otobüs bileti, 10 TL ile Vize (Kırklareli) – Saray (Tekirdağ) seferi için kesildi. En ucuz uçak bileti İstanbul-Ankara seferine aitti ve yalnızca 193 TL ödendi. Bu yıl otobüs ve uçak biletleri için istenen en ucuz ve en pahalı fiyatları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

En ucuz ve en pahalı otobüs biletleri En ucuz bilet En pahalı bilet Yurt içi 10 TL (Vize-Saray) 1.700 TL (Van-Çanakkale) Yurt dışı 130 TL (Silopi-Zaho) 7.500 TL (İstanbul-Paris)

En ucuz ve en pahalı uçak biletleri En ucuz bilet En pahalı bilet Yurt içi 193 TL (İstanbul-Ankara) 6.099 TL (Muğla-İstanbul) Yurt dışı 277 TL (İstanbul-Tahran) 140.066 TL (İstanbul-Toronto)

Bu yıl otobüs yolculuğu için en çok İstanbul-Ankara, uçak yolculuğu için ise İstanbul-İzmir araması yaptık

Bu yıl otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçuşlarda ise; İstanbul-İzmir oldu. Yurt dışı uçuşlarda sırasıyla Adana, İstanbul ve Ankara’dan yapılan Lefkoşa (KKTC) varışlı uçuşlar ilk 3’te yer alırken, KKTC harici ülkelere yapılan uçuşlarda en çok aranan rotalar İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü oldu.

Bu yıl Türkiye'de toplamda 143 milyon kişi otobüs yolculuğu yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistiklerine göre 2023 yılında tarifeli ve tarifesiz otobüs seferlerinde, 143 milyon kayıtlı yolcunun taşındığı, böylece otobüs sektöründe kayıtlı yolcu sayısındaki yıllık artışın yüzde 18 olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Sadece yurt içinde 45 milyondan fazla kişi uçakla seyahat etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan ölçümlere göre, 2023 yılının ilk 11 ayında 42,2 milyon kişi yurt içinde uçakla seyahat etti. Yıl toplamında 45,5 milyona ulaşması beklenen 2023 yılındaki yurt içi uçak yolcusu sayısı, 2022 yılındaki 39,3 milyonluk rakamın üzerine çıktı. Ancak 2018’deki 56,5 milyonluk rekor yolcu sayısına ulaşamadı.

Vizelerdeki ret oranı, vizesiz olan ülkelere ilgiyi artırdı

Türk vatandaşlarının vize başvurularına aldıkları ret oranlarındaki artış nedeniyle, yurt dışı uçak biletlerinde vizesiz gidilen ülkelere olan ilgi arttı. Uçak bileti aramalarında ilk sırada yer alan Lefkoşa (KKTC) ve Bakü’nün (Azerbaycan) ardından Batum (Gürcistan), Tahran (İran), Belgrad (Sırbistan) ve Bangkok (Tayland) geldi.