Peugeot, kasım ayı fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay zam yapmadı. Hatta 408'de fena sayılmayacak bir indirim var. İşte güncel fiyatlar...
Fransız otomotiv devi Peugeot'nun Kasım 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ay zam yapmayan firma, bu ay da fiyatlara dokunmadı. Öte yandan; sevilen fastback 408'e efsane bir indirim yapıldı.
Bu haberimizde, Peugeot'nun kasım ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Peugeot sıfır araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Yeni 208
|1.324.500 TL
|1.324.500 TL
|308
|1.617.500 TL
|1.617.500 TL
|408
|1.969.000 TL
|1.757.000 TL
|Yeni 508
|2.210.000 TL
|2.210.000 TL
|Yeni 2008
|1.634.000 TL
|1.634.000 TL
|Yeni 3008
|2.190.000 TL
|2.190.000 TL
|5008
|2.430.000 TL
|2.430.000 TL
Yeni 208 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.2 PureTech 100hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.324.500 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.419.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.540.500 TL
|100 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.364.500 TL
Yeni 208 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|7.000 TL
|Active Prime, Allure, GT
|Özel Metalik Boya
|9.000 TL
|Active Prime, Allure, GT
308 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.617.500 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.758.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.908.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.723.000 TL
308 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|9.500 TL
|Active, Allure, GT
|Özel Metalik Renk
|18.000 TL
|Active, Allure, GT
408 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.757.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|2.210.000 TL
408 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|10.500 TL
|GT, Allure
|Özel Metalik Renk
|19.000 TL
|GT, Allure
|E-call
|2.034 TL
|GT, Allure
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|52.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme
|78.000 TL
|GT
Yeni 508 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Allure, Otomatik
|2.210.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|GT, Otomatik
|2.454.000 TL
508 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Metalik Renk
|10.500 TL
|Allure, GT
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|45.000 TL
|Allure
|Gelişmiş Sürüş Destek Plus Paketi
|27.500 TL
|Allure
|Mistral Executive İç Mekan
|77.500 TL
|GT
Yeni 2008 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.634.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.758.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.944.000 TL
|100 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik
|1.515.500 TL
|115 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.748.000 TL
Yeni 2008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|9.500 TL
|Allure, GT, Active Prime
|Özel Metalik Boya
|18.000 TL
|Allure, GT, Active Prime
|Kablosuz Şarj
|6.000 TL
|Allure
|Açılır Cam Tavan
|45.000 TL
|Allure
|Alcantara İç Döşeme
|45.000 TL
|GT
Yeni 3008 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 Hybrid 136hp
|Allure, Otomatik
|2.190.000 TL
|1.2 Hybrid 136hp
|GT, Otomatik
|2.555.000 TL
|157 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik
|1.832.000 TL
|157 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|2.555.000 TL
Yeni 3008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|15.000 TL
|Allure, GT
|21'' Panoramik i-Cockpit
|45.000 TL
|Allure
|Focal Hi-Fi Ses Sistemi
|45.000 TL
|GT
|Nappa Deri Koltuklar
|85.000 TL
|GT
5008 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Allure, Otomatik
|2.430.000 TL
|1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit
|GT, Otomatik
|2.703.000 TL
5008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Metalik Renk
|10.500 TL
|GT, Allure
|Sedefli Metalik Renk
|19.000 TL
|GT, Allure
|Kablosuz Şarj
|6.000 TL
|Allure
|Black Pack
|22.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar
|85.000 TL
|GT