Peugeot, kasım ayı fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay zam yapmadı. Hatta 408'de fena sayılmayacak bir indirim var. İşte güncel fiyatlar...

Fransız otomotiv devi Peugeot'nun Kasım 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ay zam yapmayan firma, bu ay da fiyatlara dokunmadı. Öte yandan; sevilen fastback 408'e efsane bir indirim yapıldı. Bu haberimizde, Peugeot'nun kasım ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim. Peugeot sıfır araba fiyatları - Kasım 2024 Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Yeni 208 1.324.500 TL 1.324.500 TL 308 1.617.500 TL 1.617.500 TL 408 1.969.000 TL 1.757.000 TL Yeni 508 2.210.000 TL 2.210.000 TL Yeni 2008 1.634.000 TL 1.634.000 TL Yeni 3008 2.190.000 TL 2.190.000 TL 5008 2.430.000 TL 2.430.000 TL Yeni 208 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.2 PureTech 100hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.324.500 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.419.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.540.500 TL 100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.364.500 TL Yeni 208 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 7.000 TL Active Prime, Allure, GT Özel Metalik Boya 9.000 TL Active Prime, Allure, GT 308 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.617.500 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.758.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.908.000 TL 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.723.000 TL 308 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 9.500 TL Active, Allure, GT Özel Metalik Renk 18.000 TL Active, Allure, GT 408 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.757.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.210.000 TL 408 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 10.500 TL GT, Allure Özel Metalik Renk 19.000 TL GT, Allure E-call 2.034 TL GT, Allure 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 52.000 TL GT Nappa Deri Döşeme 78.000 TL GT Yeni 508 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 2.210.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 2.454.000 TL 508 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Metalik Renk 10.500 TL Allure, GT Panoramik Açılır Cam Tavan 45.000 TL Allure Gelişmiş Sürüş Destek Plus Paketi 27.500 TL Allure Mistral Executive İç Mekan 77.500 TL GT Yeni 2008 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.634.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.758.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.944.000 TL 100 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 1.515.500 TL 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.748.000 TL Yeni 2008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 9.500 TL Allure, GT, Active Prime Özel Metalik Boya 18.000 TL Allure, GT, Active Prime Kablosuz Şarj 6.000 TL Allure Açılır Cam Tavan 45.000 TL Allure Alcantara İç Döşeme 45.000 TL GT Yeni 3008 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 Hybrid 136hp Allure, Otomatik 2.190.000 TL 1.2 Hybrid 136hp GT, Otomatik 2.555.000 TL 157 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 1.832.000 TL 157 kW, Elektrikli GT, Otomatik 2.555.000 TL Yeni 3008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.000 TL Allure, GT 21'' Panoramik i-Cockpit 45.000 TL Allure Focal Hi-Fi Ses Sistemi 45.000 TL GT Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL GT 5008 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 2.430.000 TL 1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit GT, Otomatik 2.703.000 TL 5008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Metalik Renk 10.500 TL GT, Allure Sedefli Metalik Renk 19.000 TL GT, Allure Kablosuz Şarj 6.000 TL Allure Black Pack 22.000 TL GT Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar 85.000 TL GT Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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