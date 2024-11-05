Peugeot 408'e Bomba İndirim Geldi: İşte Kaçırmak İstemeyeceğiniz Yeni Fiyatı

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Peugeot, kasım ayı fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay zam yapmadı. Hatta 408'de fena sayılmayacak bir indirim var. İşte güncel fiyatlar...

Fransız otomotiv devi Peugeot'nun Kasım 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ay zam yapmayan firma, bu ay da fiyatlara dokunmadı. Öte yandan; sevilen fastback 408'e efsane bir indirim yapıldı.

Bu haberimizde, Peugeot'nun kasım ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Peugeot sıfır araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Yeni 208 1.324.500 TL 1.324.500 TL
308 1.617.500 TL 1.617.500 TL
408 1.969.000 TL 1.757.000 TL
Yeni 508 2.210.000 TL 2.210.000 TL
Yeni 2008 1.634.000 TL 1.634.000 TL
Yeni 3008 2.190.000 TL 2.190.000 TL
5008 2.430.000 TL 2.430.000 TL

Yeni 208 fiyatları - Kasım 2024

Peugeot 208 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.2 PureTech 100hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.324.500 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.419.000 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.540.500 TL
100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.364.500 TL

Yeni 208 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Boya, Özel Metalik Boya 7.000 TL Active Prime, Allure, GT
Özel Metalik Boya 9.000 TL Active Prime, Allure, GT

308 fiyatları - Kasım 2024

308

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.617.500 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.758.000 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.908.000 TL
115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.723.000 TL

308 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 9.500 TL Active, Allure, GT
Özel Metalik Renk 18.000 TL Active, Allure, GT

408 fiyatları - Kasım 2024

Peugeot 408

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.757.000 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.210.000 TL

408 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 10.500 TL GT, Allure
Özel Metalik Renk 19.000 TL GT, Allure
E-call 2.034 TL GT, Allure
'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 52.000 TL GT
Nappa Deri Döşeme 78.000 TL GT

Yeni 508 fiyatları - Kasım 2024

Peugeot 508 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 BlueHDi 130hp, Dizel  Allure, Otomatik 2.210.000 TL
1.5 BlueHDi 130hp, Dizel  GT, Otomatik 2.454.000 TL

508 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Özel Metalik Renk 10.500 TL Allure, GT
Panoramik Açılır Cam Tavan 45.000 TL Allure
Gelişmiş Sürüş Destek Plus Paketi 27.500 TL Allure
Mistral Executive İç Mekan 77.500 TL GT

Yeni 2008 fiyatları - Kasım 2024

Peugeot 2008 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.634.000 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.758.000 TL
1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.944.000 TL
100 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 1.515.500 TL
115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.748.000 TL

Yeni 2008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 9.500 TL Allure, GT, Active Prime
Özel Metalik Boya 18.000 TL Allure, GT, Active Prime
Kablosuz Şarj 6.000 TL Allure
Açılır Cam Tavan 45.000 TL Allure
Alcantara İç Döşeme 45.000 TL GT

Yeni 3008 fiyatları - Kasım 2024

Peugeot 3008 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 Hybrid 136hp Allure, Otomatik 2.190.000 TL
1.2 Hybrid 136hp GT, Otomatik 2.555.000 TL
157 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 1.832.000 TL
157 kW, Elektrikli GT, Otomatik 2.555.000 TL

Yeni 3008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Boya 15.000 TL Allure, GT
21'' Panoramik i-Cockpit 45.000 TL Allure
Focal Hi-Fi Ses Sistemi 45.000 TL GT
Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL GT

5008 fiyatları - Kasım 2024

5008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 2.430.000 TL
1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit GT, Otomatik 2.703.000 TL

5008 opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Özel Metalik Renk 10.500 TL GT, Allure
Sedefli Metalik Renk 19.000 TL GT, Allure
Kablosuz Şarj 6.000 TL Allure
Black Pack 22.000 TL GT
Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar 85.000 TL GT
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