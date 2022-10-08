İtalyanın ikonik markası Pininfarina tarafından tasarlanan Model B adlı elektrikli otomobil, yakın zamanda Tesla’nın rakibi olmaya hazırlanıyor. Otomobilin bir de videosu yayınlandı.

Teknoloji sektörünün devlerinden olan Apple, uzun zamandır bir otomobil geliştirmek için çalışmalar yapıyor olsa da, henüz istenilen seviyeye gelmiş değil. Öte yandan Çin’de Apple için üretim yapan Foxconn ise yakın zamanda Tesla’ya rakip olmaya hazır gibi duruyor.

Foxconn olarak bildiğimiz Hon Hai Technology Group bünyesinde kurulan otomotiv markası Foxtron, kısa süre önce elektrikli otomobiller için bir açık kaynaklı platform oluşturmuştu. Bu platformun daha önce de Model E adlı bir lüks aracı, bir de Model C adlı SUV’si bulunuyordu. İsimlendirmeye baktığımızda firmanın hedefinde Tesla’nın olduğunu görmek zor değil.

Foxtron’un Pininfarina imzalı yeni otomobili: Model B

TOGG’un da tasarımını gerçekleştiren İtalyan tasarım şirketi Pininfarina, Çinli firma ile iş birliğine giderek Model B adı verilen bir araç ortaya çıkardı. Pininfarina’nın YouTube kanalında yayınlanan bir videoda gördüğümüz otomobilin üretimi için ise ABD tercih edildi.

Elektrikli otomobili mümkün kılan teknolojinin kaynağı olarak ise MiH açık kaynak elektrikli otomobil platformu gösteriliyor. Bu altyapı Stellantis tarafından da araç içi kullanıcı deneyimini arttırmak için kullanılıyor. Ayrıca Afrika'da üretilen ilk elektrikli otomobilin de temelinde MiH yer alıyor.

Bu platform sayesinde isteyen herkes elektrikli otomobil tasarlayabiliyor olsa da, genel olarak baktığımızda uygun fiyatlı elektrikli pazarında büyük bir boşluk olduğu göze çarpıyor. Model B şimdilik bir konsept otomobil ancak ileride büyük etkiye sahip olabilir. Zira şu anda ortalama bir elektrikli otomobil fiyatı 66 bin doları bulmuş durumda.

Öte yandan Pininfarina’ya tasarım yaptırarak araca ciddi şekilde güvenilirlik kazandıran Foxtron, Model B için henüz bir teknik donanım bilgisi paylaşmadı.