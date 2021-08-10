'Piyangonun Şifresini Çözen' Adam, 376 Bin Dolar Kazandı

ABD Michigan'da yaşayan 57 yaşındaki bir adam, daha önce piyangoda çıkan sayıları analiz ederek piyangodan 400 bin dolara yakın para kazanmayı başardı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir adam, daha önce çıkan numaralar üzerinde kafa yorarak piyangodan yüz binlerce dolar kazanmayı başardı. Yakın bir zamana kadar hep küçük rakamlarla oynadığını ancak sistemin nasıl çalıştığını yavaş yavaş çözmeye başladığını dile getiren adam, en çok çıkan sayılarla oynamaya başladığı zaman " algısını yıkıp turnayı gözünden vurmayı başardı.

İsminin gizli tutulmasını isteyen 57 yaşındaki adamın piyangodan kazandığı para tam olarak 376 bin 564 dolar. Yaşlı adam, kazandığı paranın bir kısmını yatırım için ayıracağını, bir kısmını da tatil için kullanacağını dile getirdi.

"En çok çıkan sayılarla oynamaya başladım ve işe yaradı"

Piyangoyu tutturup yüksek meblağlar kazanmak her ne kadar imkansız gibi görünse de Michiganlı adam, tıpkı üniversite sınavı için daha önce çıkmış sorulara çalışır gibi piyangoda daha önce çıkan sayılar üzerinde çalışmaya başladı. En çok kazandıran ve en çok çıkan sayılarla büyük meblağlar oynamaya başlayan adam, o gece oynadığı piyangodan evine 376 bin 564 dolar ile döndü.

Piyangoyu kazandıktan sonra isminin gizli kalması şartı ile açıklama yapan adam, şu sözleri dile getirdi; "İkramiye biraz yükseldiğinde Fantasy 5 oynarım. Hep kolay seçimlerden oynardım, ancak sonra çıkan sayıları çalışmaya ve en çok çıkan sayılara oynamaya başladım. İşe yaradı!"