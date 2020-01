Google, Android işletim sisteminin uygulama marketi olan Play Store’da önemli bir değişiklik yapacak. Play Store’un v18.6.28 sürümü ile ön kayıt olunan uygulama ve oyunlar, bildirim gönderilmeden, otomatik olarak cihaza kurulabilecek.

Google, birkaç yıl önce kullanıcıların, bir uygulama veya oyun yayınlanmadan önce kayıt olarak uygulama veya oyun yayınlandığında doğrudan haberdar olmalarını sağlamıştı.

Şimdi ise Google, Play Store’un ön kayıt sistemin değişiklik yapacak gibi görünüyor. Play Store’un v18.6.28 versiyonunun kodlarında, ön kayıt olunan uygulama veya oyunların otomatik olarak yükleneceğini gösteren kod blogları bulundu.

Ön kayıt sisteminde değişikliğe işaret eden kodlar:

“<string name="notification_prereg_auto_install_success">%1$s is installed</string>

<string name="notification_prereg_auto_install_success_explanation_app">"You pre-registered for this app and it's now installed on your device. Enjoy the app!”</string>

<string name="notification_prereg_auto_install_success_explanation_game">"You pre-registered for this game and it's now installed on your device. Enjoy the game!”</string>"

Şu anda bir kullanıcı, Play Store’da yayınlanacak bir oyun ya da uygulamanın ön kayıt programına kayıt olduğunda, uygulama veya oyun yayınlandığı an kullanıcıya bildirim gönderiliyordu. Ancak kullanıcı, kendisine ulaştırılan bildirimi görmezden gelebilir ya da günlük bildirim yağmuru altında kaçırabilir. Google tarafından yapılacak değişiklik muhtemelen bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Play Store’da yapılacak değişiklikle, ön kayıt olunan uygulama veya oyunlar, Play Store'a yüklendiğinde otomatik olarak cihaza kurulacak. Uygulama veya oyun cihaza kurulduktan sonra kullanıcıya bir 'uygulama yüklendi' bildirimi gönderilecek.

Ön kayıt sisteminde yapılacak bu değişikliğin nasıl olacağı henüz belli değil. Muhtemelen Google, özelliği yayınladıktan sonra kullanıcılara ön kayıt olunan uygulama ve oyunları sadece Wi-Fi'de otomatik olarak indirme seçeneği sunacaktır.