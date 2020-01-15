Google, Uygulama Güncellendi Bildirimini Kaldırdı

Android kullanıcıları şu sıralar, güncellenen uygulamaları hakkında Play Store’dan bildirim alamadıklarından şikayet ediyorlar. Bu değişikliğin kasıtlı olarak yapıldığını açıklayan Google, habersizce attığı bu adım nedeniyle kullanıcıların tepkisini çekti.

Son günlerde birçok Android kullanıcısı, uygulamalarının güncellendiğini bildiren herhangi bir bildirim görmediklerinden şikayet ediyor. Bu alışılmadık olay, ilk etapta Google Play Store’da yaşanan bir hata olarak nitelendirilse de, olayın iç yüzünün farklı olduğu ortaya çıktı.

Kullanıcıların kafalarını karıştıran bu değişiklik hakkında birden fazla rapor yayınlanmasının ardından nihayet açıklama yapma gereği duyan Google, gelmeyen bildirimlerin aslında bir hata değil, kasıtlı bir değişiklik olduğunu söyledi.

Google’ın bu adımındaki yegane amacı ise akıllı telefonlardaki bildirim karmaşasını azaltmak. Şirket, buna benzer bir stratejiyi popüler tarayıcısı Chrome’da da uygulamıştı. Kullanıcıların Chrome’dan çok daha az bildirim almasını sağlayan ABD’li teknoloji devi, Play Store için de aynı yolu izliyor.

Kısacası, Android kullanıcıları bundan sonra ‘uygulama güncellendi’ bildirimlerini görmeyecek. Aslında kullanıcıların pek çoğu bu ufak değişikliğin farkında bile olmayacaktır. Play Store, uygulamalar güncellenirken hala bildirim veriyor; ancak işlem tamamlandığında söz konusu bildirimler ortadan kayboluyor. Dolayısıyla, uygulamalarınızın güncellenmediğinden endişe duymanıza gerek yok.