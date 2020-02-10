PlayStation 5 Arayüzüne Ait Yeni Bir Görüntü Ortaya Çıktı

PlayStation 5 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil konsolun geliştirici kitinden çekilen ve kullanıcı arayüzüne ait olan yeni bir fotoğraf sızdırıldı.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'i ne zaman tanıtacağı hala bilinmese de konsol büyük bir merakla bekleniyor. Konsol üreticisi her ne kadar yeni donanımı hakkında ağzını sıkı tutsa da, PS5'ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez PS5'in ekranından çekilen, kullanıcı arayüzüne ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

İlk olarak Reddit'te yayınlanan ekran görüntüsü, aşağıda görebileceğiniz gibi bir PS5 geliştirici kitinin hata ayıklama modundan alınmış gibi görünüyor. Fotoğraf, ekranın dışardan görüntüsünü içeriyor ve açı biraz yetersiz olsa da PS5'in kullanıcı arayüzünün neye benzeyebileceğine dair ipuçları sunuyor. Ayrıca yeni fotoğraf, geçtiğimiz ay ortaya çıkan benzer bir ekran görüntüsünü de destekliyor.

PlayStation 5'e ait olduğu düşünülen ekran görüntüsü

Açıkçası PS5'in kullanıcı arayüzü şu anda PS4 ve PS4 Pro tarafından kullanılan arayüzden pek de farklı görünmüyor. Yine de PS5, mevcut arayüzün gelişmiş bir versiyonu ile gelebilir. Ayrıca daha önce ortaya çıkan görüntüde ekranın sol üst köşesi görünmüyordu. Ancak artık ekranın sol üst köşesine yerleştirlmiş resmi PS5 logosu görülüyor. Onun yanında ise kullanıcı profili, mesajlar ve kupalar gibi sekmeler yer alıyor.

Sony, muhtemelen logo hamlesinde olduğu gibi PS5 arayüzde de radikal değişikliklere gitmeyecek. Teknoloji devi, oyuncu topluluğunun yeni nesil konsola yabancılık çekmesini istemiyor. Bu nedenle de kullanıcı deneyiminde performans ve kalite hariç büyük bir değişiklik yapmak istemiyor.