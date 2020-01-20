PlayStation 5’in Arayüzüne Ait Olduğu İddia Edilen Görüntü

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak cihazın geliştirici kitine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde cihazın arayüzü dikkat çekiyor.

Oyun konsollarında artık yeni bir dönem başlıyor. Sony ve Microsoft gibi firmalar, yeni konsollarını çıkarmaya hazırlanıyor ve bu firmaların konsollarına dair bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. İlk olarak 4Chan ve Reddit gibi platformlarda görülen fotoğraflarda PlayStation 5’in arayüz görüntüleri ortaya çıkmış olabilir.

Görüntülerin kaynağı olarak bağımsız bir oyun geliştirme stüdyosu gösteriliyor. Firmanın kullandığı geliştirici kitine ait olduğu iddia edilen arayüz gerçekçi gözüküyor ancak bu tür haberlere her zaman olduğu gibi biraz şüpheci yaklaşmakta fayda var.

Yeni konsol, çok da yeni olmayan bir arayüzle gelebilir:

İlk bakışta yeni arayüz ile şu andaki PlayStation 4 sisteminde kullanılan arayüz arasında büyük bir fark göze çarpmıyor. Tabii bu arayüz, oyun geliştiricilerin tanıdık bir arayüz kullanmak istediği için bu şekilde tasarlanmış olabilir. İkonlar, yazı karakterleri ve genel tasarım alıştığımız arayüzden pek farklı değil.

Görüntüye yakından baktığımızda ise oldukça dikkat çekici bir şey görüyoruz. TTE yazısının sağında yer alan logo, Decima Engine logosu. Bu oyun motorunu, Hideo Kojima’nın Death Stranding ve Guerilla’nın Horizon Zero Dawn oyunlarından tanıyoruz.

Decima Engine sürprizi:

Decima Engine logosu, Sony’nin bahsi geçen iki oyundan birini test için kullanmış olabileceği anlamına gelebilir. Bir diğer alternatif ise Horizon Zero Dawn’ın devamının geliştiriliyor olması. Oyun, oldukça beğenildi ve stüdyo, çok ciddi kazanç elde etti. Oyuna yönelik yorumlar da oldukça iyi.

Konsolda; yer alması beklenen diğer özellikler olan arkadaşlar, bildirimler, eklentiler ve başarımlar gibi özellikler de mevcut gibi görünüyor. Bu görselin gerçek olup olmadığını ise elbette zaman gösterecek. PlayStation 5 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu konsola geçiş yapacak mısınız?