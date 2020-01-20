  • PlayStation 5’in Arayüzüne Ait Olduğu İddia Edilen Görüntü

PlayStation 5 Arayüzüne Ait Olduğu İddia Edilen Bir Görüntü Ortaya Çıktı

3 dk okuma süresi
10
6
4
3
1
Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak cihazın geliştirici kitine ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde cihazın arayüzü dikkat çekiyor.

Oyun konsollarında artık yeni bir dönem başlıyor. Sony ve Microsoft gibi firmalar, yeni konsollarını çıkarmaya hazırlanıyor ve bu firmaların konsollarına dair bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. İlk olarak 4Chan ve Reddit gibi platformlarda görülen fotoğraflarda PlayStation 5’in arayüz görüntüleri ortaya çıkmış olabilir. 

Görüntülerin kaynağı olarak bağımsız bir oyun geliştirme stüdyosu gösteriliyor. Firmanın kullandığı geliştirici kitine ait olduğu iddia edilen arayüz gerçekçi gözüküyor ancak bu tür haberlere her zaman olduğu gibi biraz şüpheci yaklaşmakta fayda var.

Yeni konsol, çok da yeni olmayan bir arayüzle gelebilir:

ps5 arayüz

İlk bakışta yeni arayüz ile şu andaki PlayStation 4 sisteminde kullanılan arayüz arasında büyük bir fark göze çarpmıyor. Tabii bu arayüz, oyun geliştiricilerin tanıdık bir arayüz kullanmak istediği için bu şekilde tasarlanmış olabilir. İkonlar, yazı karakterleri ve genel tasarım alıştığımız arayüzden pek farklı değil. 

Görüntüye yakından baktığımızda ise oldukça dikkat çekici bir şey görüyoruz. TTE yazısının sağında yer alan logo, Decima Engine logosu. Bu oyun motorunu, Hideo Kojima’nın Death Stranding ve Guerilla’nın Horizon Zero Dawn oyunlarından tanıyoruz.
İLGİLİ HABER

PlayStation Twitter Hesabından PS5 Sloganına İpucu Niteliğinde Değişiklik

Decima Engine sürprizi:

playstation

Decima Engine logosu, Sony’nin bahsi geçen iki oyundan birini test için kullanmış olabileceği anlamına gelebilir. Bir diğer alternatif ise Horizon Zero Dawn’ın devamının geliştiriliyor olması. Oyun, oldukça beğenildi ve stüdyo, çok ciddi kazanç elde etti. Oyuna yönelik yorumlar da oldukça iyi. 
İLGİLİ HABER

God of War'un Geliştiricisinden PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Hakkında Açıklama

Konsolda; yer alması beklenen diğer özellikler olan arkadaşlar, bildirimler, eklentiler ve başarımlar gibi özellikler de mevcut gibi görünüyor. Bu görselin gerçek olup olmadığını ise elbette zaman gösterecek. PlayStation 5 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu konsola geçiş yapacak mısınız?

Kaynak : https://www.trustedreviews.com/news/leak-first-glimpse-ps5s-user-interface-report-3971450?utm_source=keystone&utm_medium=keystone_core_reviews_rss&utm_campaign=trusted+reviews
10
6
4
3
1
Emoji İle Tepki Ver
10
6
4
3
1
En Güncel Haberler