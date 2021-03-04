Vietnamlı Adam, PlayStation 5'i Modem Gibi Bağlattırdı

Eşi yüzünden bir türlü PlayStation 5 satın alamayan Vietnamlı bir adam, Sony yetkililerden konsolu 5G destekli modem gibi bağlamalarını rica ederek eşini kandırdı.

PlayStation 5’in çıkmasıyla birlikte eve yeni oyun konsolunu getirmek isteyenlerden komik hikayeler duymaya devam ediyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere eşinin ya da erkek arkadaşının sürekli oyun oynamasından şikayet eden bazı kadınlar, yeni oyun konsolu hakkında bazı önyargılara sahip olabiliyor ve hatta eve PlayStation 5’in eve girmesine bile izin vermiyorlar.

Vietnam’da yaşayan bir adamın aklına PlayStation 5’i gizlemek için son derece yaratıcı bir fikir geldi. Halihazırda bir modeme benzetilen PlayStation 5’in tasarımından faydalanan bu adam, eve sanki yeni bir modem bağlatıyormuş gibi gizli kapaklı bir şekilde yeni oyun konsolunu evine getirdi.

Kadın hala durumun farkında değil

Bahsi geçen Vietnamlı adam, eşini bir türlü PlayStation 5 almaya ikna edemedikten sonra Sony görevlilerinden özel bir ricada bulundu. Adam, görevlilerden eve sanki yeni 5G destekli bir modem bağlatıyormuş gibi davranmalarını istedi ve PlayStation 5’in görünümü de bu aldatmaca için gayet elverişli oldu. Hatta adam sınırları biraz daha zorladı ve eşinin hiçbir şeyden şüphelenmemesi için bir şirkete ait teknik servis numarasının bulunduğu etiketi, konsolun üzerine yapıştırdı.

Açıklanan bilgilere göre kadın hala modem sandığı cihazın aslında bir PlayStation 5 olduğunu fark etmiş değil. Eğer adam kadının endişelendiği kadar bir oyun bağımlısı olsaydı, bu yalanı kısa bir sürede fark ederdi ancak demek ki ortada endişelenecek kadar bir bağımlılık yokmuş diyor, yalanın ortaya çıkması takdirde Vietnamlı adama bol şans diliyoruz.

Bu tarz bir haberle ilk defa karşılaşmadığımızı da belirtelim. Daha önce ABD’de bir adam, eşini PlayStation 5’in bir hava temizleyici olduğunu söyleyerek kandırmış ancak eşi durumu bu sefer çabucak fark etmişti. Yalanın cezası ise eşini o zaman piyasada zar zor bulunan PlayStation 5’i ikinci elde çok ucuz bir fiyata satmaya zorlamak olmuştu.