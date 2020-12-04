Tayvanlı bir adam, aldığı PlayStation 5'i eşine hava temizleyici olarak gösterdi ancak yalanı anlayan kadın, zorla PlayStation 5'i sattırdı.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i geçtiğimiz ay itibarıyla satışa sundu ancak neredeyse satışa sunulur sunulmaz stoklar tükendiğinden bir PS5’e sahip olmayı başaranların şanslı kişiler olduklarını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Ancak Tayvanlı bir adamın bu şansı pek de uzun sürmedi.

Aktarılan bilgiye göre Tayvanlı adam, eşini bir PlayStation 5 almaya ikna etmek için onun bir “hava temizleyici” olduğunu söyledi. Ancak oyunsever adamın bu yalanı fazla uzun sürmedi ve PlayStation 5’in bir “hava temizleyici” olmadığını anlayan kadın, eşinden konsolu satmasını istedi.

Söz konusu olay, konsolu “ikinci el” olarak satın alan Jin Wu tarafından anlatıldı ve sosyal medyada viral oldu. Wu, konsolun ilanını gördüğünde ikinci el ortalamasının altında bir fiyata sahip olduğunu, satış için buluştuğunda talihsiz adamın hikayeyi kendisine anlattığını söyledi.

Söz konusu paylaşımın viral olmasının ardından konuyla ilgili olarak iki farklı görüş ortaya kondu. İlk görüş, kadının eşine karşı anlayışlı olması ve bir PlayStation 5 almasına izin vermesi gerektiğini ifade ederken, diğer görüş ise adamın en başından eşine yalan söylememesi gerektiğini öne sürdü.