Sony, PlayStation Plus aboneliğinde sınırlı süreliğine geçerli olacak yeni bir indirim süreci başlattı.

Sony'nin yüzlerce oyundan oluşan oyun kütüphanesi PlayStation Plus'ın abonelik fiyatında ciddi bir indirim süreci başladı.

Ülkemizde oyun fiyatlarının döviz kurları nedeniyle ciddi seviyelere ulaşmasının ardından Xbox Game Pass ve PlayStation Plus hizmetleri gerçek anlamda hayat kurtarmaya başladı. Dahası bu abonelik hizmetlerinin cüzi miktarlarda oluşu da ülkemizde birçok abone kazanmalarını sağladı.

İndirim sonrası fiyatlar ne kadar oldu?

Bugün ise başlayan yeni bir indirim PlayStation Plus'a yeni abone olacak kişileri kapsıyor. Eğer mevcut bir PlayStation Plus aboneliğiniz yoksa yıllık abone olmak istediğinizde PlayStation Plus Extra'ya 2.340 TL yerine 1.755 TL'ye, PlayStation Plus Deluxe'a 2.740 TL yerine 1.781 TL'ye abone olabiliyorsunuz.

Paket Eski Fiyat İndirimli Fiyat PlayStation Plus Extra - 12 Aylık 2.340 TL 1.755 TL PlayStation Plus Deluxe - 12 Aylık 2.740 TL 1.781 TL

İndirim ne yazık ki mevcut aboneler için geçerli değil ve yalnızca 26 Şubat'a kadar sürecek.

PlayStation Plus'a bu ay gelen oyunlar: