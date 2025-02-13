Sony, PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için bu ay ücretsiz yapacağı oyunları açıkladı.

Sony, gece gerçekleştirdiği yılın ilk State of Play etkinliğinde birçok yeni oyunundan fragmanlar ve detaylar paylaştı. Ancak tüm duyurular yeni oyunlar hakkında değildi. Şirket, aynı zamanda PlayStation Plus’a bu ayın kalanında gelecek oyunları da açıkladı.

Şirketin açıkladığı oyunlar, Oyun Kataloğu’na eklenecek. Yani yalnızca Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir olacaklar. Star Wars Jedi: Survivor başta olmak üzere toplam değeri 9300 TL'den fazla 7 oyunun geleceğini görebiliyoruz.

PlayStation Plus’a şubatın kalanında Extra ve Deluxe aboneleri için eklenecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Platform Star Wars Jedi: Survivor 2.900 TL PS5, PS4 TopSpin 2K25 2.599 TL PS5, PS4 Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 Belli değil PS5 SaGa Frontier Remastered 875 TL PS4 Somerville 875 TL PS5, PS4 Tin Hearts 699 TL PS5, PS4 Mordhau 1.399 TL PS5, PS4

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı, 18 Şubat tarihi itibarıyla PlayStation Plus aboneleri tarafından erişilebilir olacak.