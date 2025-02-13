Sony, gece gerçekleştirdiği yılın ilk State of Play etkinliğinde birçok yeni oyunundan fragmanlar ve detaylar paylaştı. Ancak tüm duyurular yeni oyunlar hakkında değildi. Şirket, aynı zamanda PlayStation Plus’a bu ayın kalanında gelecek oyunları da açıkladı.
Şirketin açıkladığı oyunlar, Oyun Kataloğu’na eklenecek. Yani yalnızca Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir olacaklar. Star Wars Jedi: Survivor başta olmak üzere toplam değeri 9300 TL'den fazla 7 oyunun geleceğini görebiliyoruz.
PlayStation Plus’a şubatın kalanında Extra ve Deluxe aboneleri için eklenecek oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|Platform
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.900 TL
|PS5, PS4
|TopSpin 2K25
|2.599 TL
|PS5, PS4
|Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1
|Belli değil
|PS5
|SaGa Frontier Remastered
|875 TL
|PS4
|Somerville
|875 TL
|PS5, PS4
|Tin Hearts
|699 TL
|PS5, PS4
|Mordhau
|1.399 TL
|PS5, PS4
*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı, 18 Şubat tarihi itibarıyla PlayStation Plus aboneleri tarafından erişilebilir olacak.
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