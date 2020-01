PS Plus'ın Ocak Ayında Vereceği Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu

Sony’nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu ücretli abonelikli servisi PlayStation Plus’ın ocak ayında oyunculara ücretsiz olarak sunacağı oyunlar belli oldu. Ocak ayının ücretsiz oyunları, 7 Ocak’tan itibaren indirilebilir hale gelecek.

PlayStation kullanıcılarının belli bir ücret ödeyerek kullandıkları Sony servisi PlayStation Plus’ın ocak ayında ücretsiz olarak oyunculara vereceği oyunlar belli oldu. PlayStation kullanıcılarının yeni senenin ilk ayında ücretsiz olarak edinebilecekleri oyunlar: Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Goat Simulator.

Uncharted ve Goat Simulator

PlayStation kullanıcılarının 7 Ocak Salı gününden itibaren edinebilecekleri Bluepoint Games tarafından geliştirilen The Nathan Drake Collection’ın içerisinde PlayStation 3 oyunları olan Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake’s Deception yer alacak. Bu oyunları alan oyuncular, PS4 için geliştirilmiş görsellerle oynayabilecekler.

Double Eleven tarafından geliştirilen Goat Simulator, oyun dünyasının en absürt oyunlarından bir tanesi. Adından da anlaşılabileceği gibi bir keçiyi kontrol ettiğiniz oyunda yapmanız gereken tek şey yıkım. Oyunun geliştiricisi, kendi oyunu için şunları söylüyor:

“Yapmanız gereken şey, bir keçi olarak yapabildiğiniz kadar fazla hasara yol açmak. Eski tarz paten oyunlarına benziyor. Ancak patenci olmak yerine bir keçisiniz ve çeşitli numaralar yapmak yerine bir şeyleri kırıyorsunuz. Şık bir şekilde bir şeyleri yok edin ve daha fazla puan kazanın!”

Hem Uncharted: The Nathan Drake Collection’ı hem de Goat Simulator’ı PS Plus vasıtasıyla 3 Şubat tarihine kadar indirebilirsiniz. PS Plus’ın aralık ayında verdiği Respawn Entertainment’ın birinci şahıs nişancı oyunu Titanfall 2’yi ve Milestone’un motosiklet yarış oyunu Monster Energy Supercross – The Official Videogame’i 6 Ocak tarhine kadar edinebilirsiniz.

PlayStation Plus’ın ocak ayında vereceği ücretsiz oyunları nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.