PlayStation 5 Hakkında Övgü Dolu Açıklamalar

Bilindiği üzere oyun konsolları piyasaya sürülmeden önce geliştirici kiti adı verilen donanımlar geliştiricilere gönderilir ve bu donanımlar aracılığıyla oyunlar ve sistemler geliştirilir. Artık yeni konsolu PlayStation 5'i duyurmak için gün sayan Sony de bu konsolun geliştirici kitini ilgili yerlere ulaştırmıştı. Geliştiricilerden gelen ilk yorumlar, PlayStation 5'in çok iyi bir konsol olacağına işaret ediyor.

Sonlandırmak üzere olduğumuz 2019 yılı, oyun dünyası için bulut tabanlı oyun sistemleri ve abonelikli oyun hizmetleri gibi oldukça farklı gelişmelere ev sahipliği yapmış olmasıyla ilginç bir yıl oldu. 2020 yılındaysa piyasaya sürülecek oyun konsollarıyla oyun dünyasında bir kilometre taşı daha geride kalacak.

Hem Microsoft hem de Sony'den beklentiler her geçen gün artarken ortaya çıkan yeni bilgilerse oyun tutkunlarının heyecan seviyesini giderek tırmandırıyor. Özellikle son günlerde PlayStation 5 hakkında haberlerin gelmesiyse ibreyi bir derece Sony'ye kaydırıyor. Yakın zaman önce gerçek bir fotoğrafını gördüğümüz geliştirici kiti, PlayStation 5 hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Geliştirici kiti üzerinde çalışmalar yürüten oyun geliştiriciler, oyun konsolu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundular.

PlayStation 5'te 3D ses deneyimi, yeni ışın izleme teknolojisi gibi yenilikler öne çıkıyor:

Fortnite, Mortal Combat 11 ve Half-Life: Alyx üzerinde çalışmalar yürüten Sweet Justice Sound'dan Samuel Justice, yeni oyun konsolunun ses anlamında çok yetenekli olduğunu belirtti. Geçmişte farklı teknikler kullanarak başarılı şekilde akustik ses modelleri ürettiklerini söyleyen Justice, konsoldaki otomatik 3D ses modeli uygulamasının oyunlardaki sesler için büyük bir adım olduğunu belirtti.

IO Interative'de oyunlar için aydınlatma tasarımcısı olarak görev alan Stefania Hernandez, Gamesradar'a yaptığı açıklamada oyunun grafik özelliklerine değindi. Mevcut teknolojide sahneleri gerçekçi göstermek için ek ışık dokunuşları yapmak zorunda olduklarını belirten Hernandez, "Konsolda karşımıza çıkan yeni ışın izleme teknolojisi, 3D ortamlardaki ayrıntıları doğru ışık detayları, yansımalar ve gölgelerle aktarabilmeyi mümkün kılıyor. Bu teknoloji, sahnelerin daha gerçekçi görünmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Dev oyun geliştiricisi Ubisoft'un Toronto'daki merkezinde görev alan Marco Barrettara, "Yeni nesil oyun konsolu; görsel kaliteyi yükseltecek, aydınlatma anlamında gerçekçilik sunacak" diyerek PlayStation 5'i kendi açısından değerlendirdi.

Bilindiği üzere kısa bir süre önce yeni PlayStation kontrolcüsünün patenti ortaya çıkmış ve kontrolcüdeki arka tuşlara bir bakış atılmıştı. PlayStation VR'daki yapay zekâ desteği patenti de oyun dünyasını heyecanlandırmıştı. Konsolun tasarımına dair bazı görseller paylaşılsa da bunların doğru olup olmadığına şüpheyle yaklaşmak ve Sony'den resmi açıklamayı beklemek gerekiyor. Sony'nin yeni oyun konsolu hakkındaki detaylardan haberdar olmak için bizi takipte kalın.