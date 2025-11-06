PlayStation Portal’a bulut oyun desteği nihayet geldi

PlayStation Portal, artık PS5 oyunlarını buluttan oynatabiliyor. Özellik, 5 Kasım itibarıyla tüm PlayStation Plus Premium üyelerine sunuldu.

Sony, PlayStation Portal cihazına bulut oyun desteğini resmen getirdi. 5 Kasım’da aktif edilen özellikle birlikte artık oyuncular, PS5 konsoluna bağlı kalmadan Portal üzerinden bulut aracılığıyla oyun oynayabiliyor.

Bu sistem sayesinde dijital oyun kütüphanenizdeki ya da PS Plus kataloğundaki yüzlerce oyun, internet bağlantısı üzerinden cihazda çalışıyor. Ancak bu özellik sadece PS Plus Premium abonelerine sunuluyor.

Desteklenen oyun sayısı 2.000’in üzerinde ve gün geçtikçe artıyor. Portal, artık sadece bir ikinci ekran değil; internet olan her yerde bağımsız bir oyun deneyimi sunan taşınabilir bir konsola dönüşüyor.

Tabii ki bağlantı kalitesi bu deneyimi doğrudan etkiliyor. Ayrıca bölgesel destek sınırlamaları da var. Yine de bu güncelleme, PlayStation Portal’ı çok daha işlevsel bir hale getiriyor.